Луценко жорстко відреагував на закриття справи Кернеса



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Юрій Луценко

Генпрокурор підкреслив, що справа Кернеса «без сумніву має бути повернута на розгляд»

Суддя у справі харківського міського голови Геннадія Кернеса буде відповідати за завідомо неправосудне рішення.

Про це 10 серпня повідомив на сторінці у соцмережі Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Суддя, який в порушення усіх законодавчих норм виніс рішення про закриття справи Кернеса, - буде відповідати за завідомо неправосудне рішення. І дембельський акорд не допоможе», - написав Луценко.

Генпрокурор підкреслив, що справа Кернеса «без сумніву має бути повернута на розгляд для ухвалення об‘єктивного вироку».

Як відомо, 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив справу щодо катування людей, порушену проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Бліннікова і Євгена Сміцького.

Зачитуючи рішення, суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов зазначив, що звинувачення фактично усунулося від доказів провини Кернеса, через що справа розглядалася протягом чотирьох років поспіль.

Нагадаємо, справа проти Кернеса та його охоронців, яких підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрозах вбивством прихильникам Майдану, розслідувалася з лютого 2014 року. У березні 2015 року Генпрокуратура оголосила про завершення досудового розслідування.