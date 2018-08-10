Суд у Полтаві закрив справу Кернеса
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Суд закрив справу стосовно мера Харкова Геннадія Кернеса
Суд розцінив позицію прокуратури як відмову від обвинувального акта і виніс рішення про закриття справ
Київський районний суд Полтави закрив справу стосовно міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців, яких підозрювали у викраденні та погрозах вбивством прихильникам Майдану взимку 2014 року. Відповідне рішення зачитав суддя Андрій Антонов у п'ятницю, 10 серпня, повідомляє прес-служба харківського мера в Facebook.
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Зокрема, зачитуючи рішення, Антонов зазначив, що звинувачення фактично усунулося від доказів провини Кернеса, через що справа розглядалася протягом чотирьох років поспіль.
Крім того, останні сім засідань, у ході яких мали б пройти дебати, прокурори пропустили. Таким чином, суд розцінив позицію прокуратури як відмову від обвинувального акта і виніс рішення про закриття справи.
Нагадаємо, справа проти Кернеса та його охоронців, яких підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрозах вбивством прихильникам Майдану, розслідувалася з лютого 2014 року. У березні 2015 року Генпрокуратура оголосила про завершення досудового розслідування.