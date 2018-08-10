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    Суд у Полтаві закрив справу Кернеса

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    <span>Суд закрив справу стосовно мера Харкова Геннадія Кернеса</span> - Суд у Полтаві закрив справу Кернеса
    Суд закрив справу стосовно мера Харкова Геннадія Кернеса

    Суд розцінив позицію прокуратури як відмову від обвинувального акта і виніс рішення про закриття справ

    Київський районний суд Полтави закрив справу стосовно міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців, яких підозрювали у викраденні та погрозах вбивством прихильникам Майдану взимку 2014 року. Відповідне рішення зачитав суддя Андрій Антонов у п'ятницю, 10 серпня, повідомляє прес-служба харківського мера в Facebook.
    Зокрема, зачитуючи рішення, Антонов зазначив, що звинувачення фактично усунулося від доказів провини Кернеса, через що справа розглядалася протягом чотирьох років поспіль.
     
    Крім того, останні сім засідань, у ході яких мали б пройти дебати, прокурори пропустили. Таким чином, суд розцінив позицію прокуратури як відмову від обвинувального акта і виніс рішення про закриття справи.
     
     
    Нагадаємо, справа проти Кернеса та його охоронців, яких підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрозах вбивством прихильникам Майдану, розслідувалася з лютого 2014 року. У березні 2015 року Генпрокуратура оголосила про завершення досудового розслідування.
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