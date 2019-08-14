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    Луценку соромно за Гримчака: закон один для всіх

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    Заступника міністра Юрія Гримчака звинувачують у вимаганні хабара - Луценку соромно за Гримчака: закон один для всіх
    Заступника міністра Юрія Гримчака звинувачують у вимаганні хабара

    Раніше Гримчак був помічником Юрія Луценка як народного депутата

    Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував затримання на хабарі заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) Юрія Гримчака та його помічника.

    Про це Луценко написав у Facebook.

    «Так, це правда. ГПУ та слідчі СБУ і НАБУ затримали за шахрайське заволодіння понад 1 млн дол мого колишнього помічника і депутата Юрія Гримчака. Соромно за нього. Але це наочно показує, що в ГПУ - закон один для всіх», - написав Луценко.

    Відзначимо, що Юрій Гримчак є давнім соратником Юрія Луценка, колишній помічник його як народного депутата, заступник по партії «Народна самооборона«. Гримчак був народним депутатом 6-го скликання від «Нашої України – Народної самооборони«.

    Раніше сьогодні про обшук у будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака повідомила його дружина Юлія.

    СБУ повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабара.

    Юрія Гримчака призначили заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України 10 березня 2017 року.

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