Луценку соромно за Гримчака: закон один для всіх



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Заступника міністра Юрія Гримчака звинувачують у вимаганні хабара

Раніше Гримчак був помічником Юрія Луценка як народного депутата

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував затримання на хабарі заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) Юрія Гримчака та його помічника.

Про це Луценко написав у Facebook.

«Так, це правда. ГПУ та слідчі СБУ і НАБУ затримали за шахрайське заволодіння понад 1 млн дол мого колишнього помічника і депутата Юрія Гримчака. Соромно за нього. Але це наочно показує, що в ГПУ - закон один для всіх», - написав Луценко.

Відзначимо, що Юрій Гримчак є давнім соратником Юрія Луценка, колишній помічник його як народного депутата, заступник по партії «Народна самооборона«. Гримчак був народним депутатом 6-го скликання від «Нашої України – Народної самооборони«.

Раніше сьогодні про обшук у будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака повідомила його дружина Юлія.

СБУ повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабара.

Юрія Гримчака призначили заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України 10 березня 2017 року.