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    Гримчак і його помічник вимагали $1,1 млн хабара, вони затримані, - СБУ

    • Розсилка
    Юрія Гримчака затримали на хабарі - Гримчак і його помічник вимагали $1,1 млн хабара, вони затримані, - СБУ
    Юрія Гримчака затримали на хабарі

    Гримчак був затриманий під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США

    Співробітники Служби безпеки України спільно з детективами НАБУ та представниками Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також його помічника за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 ККУ. 

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Затриманні вимагали хабар на суму 1,1 млн. доларів США від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

    Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США. вони були затримані «на гарячому».

    Слідчі дії відбувались за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ.

    Кримінальне провадження розслідує спільна слідча група у складі представників НАБУ, СБУ та УСР ГПУ.

    Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України намагаються затримати заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака.

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