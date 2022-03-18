Лукашенко почав роздавати паспорти мешканцям Донбасу

Починаючи з серпня 2021 року, Лукашенко видав білоруські паспорти 1494 українцям

Білоруські паспорти отримали 418 громадян України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав Указ №101 «Про прийом до громадянства Республіки Білорусь». Про це повідомляє офіційний сайт президента.

Зокрема, до білоруського громадянства прийнято 428 осіб. З них 418 – громадяни України, у тому числі 103 неповнолітніх. У переважній більшості це мешканці Донецької та Луганської областей. Серед них 40 сімей.

Загалом, починаючи з серпня 2021 року Лукашенко видав білоруські паспорти 1494 українцям. При цьому підрозділами з громадянства та міграції МВС Республіки Білорусь у реєстраційному порядку надано білоруське громадянство 1579 громадян України. Таким чином, за вказаний період громадянами Білорусі стали 3073 українці.

Заяви про надання білоруського громадянства, зокрема й від громадян України, продовжують надходити, додали у пресслужбі президента Білорусі.

Як повідомляв «Главком», білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська закликала ООН визнати Білорусь тимчасово окупованою державою та притягнути диктатора Олександра Лукашенка до трибуналу через війну в Україні.

Вона зустрілась із 27 послами країн ЄС у Женеві, які представляють свої країни в ООН. А також з представниками країн-членів Ради з прав людини ООН: послами США, Великобританії, Гамбії, Коста-Ріки, Мексики та інших країн.

Тихановська закликала підтримати продовження спеціального мандату ООН щодо Білорусі та ухвалити резолюції проти режиму.

«Це може дати можливість відкривати нові справи в межах універсальної юрисдикції та міжнародних розслідувань по всій Європі», – пояснила вона.