  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Лукашенко почав роздавати паспорти мешканцям Донбасу

    Починаючи з серпня 2021 року, Лукашенко видав білоруські паспорти 1494 українцям - Лукашенко почав роздавати паспорти мешканцям Донбасу
    Починаючи з серпня 2021 року, Лукашенко видав білоруські паспорти 1494 українцям
    фото з відкритих джерел

    Білоруські паспорти отримали 418 громадян України

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав Указ №101 «Про прийом до громадянства Республіки Білорусь». Про це повідомляє офіційний сайт президента.

    Зокрема, до білоруського громадянства прийнято 428 осіб. З них 418 – громадяни України, у тому числі 103 неповнолітніх. У переважній більшості це мешканці Донецької та Луганської областей. Серед них 40 сімей.

    Загалом, починаючи з серпня 2021 року Лукашенко видав білоруські паспорти 1494 українцям. При цьому підрозділами з громадянства та міграції МВС Республіки Білорусь у реєстраційному порядку надано білоруське громадянство 1579 громадян України. Таким чином, за вказаний період громадянами Білорусі стали 3073 українці.

    Заяви про надання білоруського громадянства, зокрема й від громадян України, продовжують надходити, додали у пресслужбі президента Білорусі.

    Як повідомляв «Главком», білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська закликала ООН визнати Білорусь тимчасово окупованою державою та притягнути диктатора Олександра Лукашенка до трибуналу через війну в Україні.

    Вона зустрілась із 27 послами країн ЄС у Женеві, які представляють свої країни в ООН. А також з представниками країн-членів Ради з прав людини ООН: послами США, Великобританії, Гамбії, Коста-Ріки, Мексики та інших країн.

    Тихановська закликала підтримати продовження спеціального мандату ООН щодо Білорусі та ухвалити резолюції проти режиму.

    «Це може дати можливість відкривати нові справи в межах універсальної юрисдикції та міжнародних розслідувань по всій Європі», – пояснила вона.

    Теги: росія окупанти Олександр Лукашенко війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лукашенко почав роздавати паспорти мешканцям Донбасу