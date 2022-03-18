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    Росія зруйнувала, Греція відбудує. Європейська країна зробила заяву щодо пологового будинку у Маріуполі

    В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Росія зруйнувала, Греція відбудує. Європейська країна зробила заяву щодо пологового будинку у Маріуполі
    В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: Нацполіція

    Прем’єр-міністр Міцотакіс вважає, що Маріуполь уже став «символом варварства війни»

    Греція висловила готовність відновити пологове відділення лікарні у Маріуполі, по якоку 9 березня було завдано ракетного удару російським агресором. Про це у Twitter написав прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

    «Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символу варварства війни», – заявив прем’єр-міністр Греції.

    Як відомо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №3 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль.

    Крім цього, 14 березня стало відомо, що перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її ненароджена також не вижила.

    Постраждала вагітна дівчина потрапила у фоторепортажі світових ЗМІ

    Постраждала вагітна дівчина потрапила у фоторепортажі світових ЗМІ

    У Маріуполі близько 400 тисяч людей перебувають в облозі.

    Станом на 13 березня 2187 маріупольців загинули від атак з боку Росії.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія зруйнувала, Греція відбудує. Європейська країна зробила заяву щодо пологового будинку у Маріуполі