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    ДБР скерувало до суду справу проти нардепа «За майбутнє»

    ДБР скерувало до суду справу проти нардепа&nbsp;&laquo;За майбутнє&raquo; щодо ухилення від податків - ДБР скерувало до суду справу проти нардепа «За майбутнє»
    ДБР скерувало до суду справу проти нардепа «За майбутнє» щодо ухилення від податків
    фото: ДБР

    Заарештовано близько 500 квартир, яких він ще не продав

    Справу проти народного депутата групи «За майбутнє» Віктора Мʼялика, який підозрюється в ухиленні від податків під час продажу нерухомості в Петропавлівській і Софіївській Борщагівках, скерували до суду. Про це повідомила пресслужба ДБР.

    Продаж нерухомості він здійснював без реєстрації як фізична-особа підприємець і юридична особа.

    «Доходи від реалізації квартир та іншої нерухомості фігурант приховував під виглядом реалізації власного майна, а не від підприємницької діяльності. Це дозволяло знизити ставку податку з оборудок з 18 до 5%», – зазначили в Бюро.

    Через це до держбюджету не було сплачено понад 118 млн гривень податків.

    Окрім того, заарештовано більш ніж 500 квартир, які народний обранець ще не встиг продати.

    У березні минулого року нардепу Віктору Мʼялику оголосили підозру в ухиленні від сплати податків, однак тоді слідство називало збиток у 97 млн гривень. Слідство встановило, що підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у с. Петропавлівська Борщагівка та с. Софіївська Борщагівка Київської області багатоквартирних житлових будинків. Після завершення зведення будинків він зареєстрував на себе право власності.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація За майбутнє #stoprussia
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    ДБР скерувало до суду справу проти нардепа «За майбутнє»