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    Тихановська просить притягнути Лукашенка до трибуналу через війну в Україні

    Тихановська закликала ООН визнати Білорусь тимчасово окупованою державою - Тихановська просить притягнути Лукашенка до трибуналу через війну в Україні
    Тихановська закликала ООН визнати Білорусь тимчасово окупованою державою
    фото: Associated Press

    Тихановська також закликала ООН визнати Білорусь тимчасово окупованою державою

    Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська закликала ООН визнати Білорусь тимчасово окупованою державою та притягнути диктатора Олександра Лукашенка до трибуналу через війну в Україні. Про це йдеться на офіційній сторінці Тихановської у Facebook.

    Вранці вона зустрілась із 27 послами країн ЄС у Женеві, які представляють свої країни в ООН. А також з представниками країн-членів Ради з прав людини ООН: послами США, Великобританії, Гамбії, Коста-Ріки, Мексики та інших країн.

    Тихановська закликала підтримати продовження спеціального мандату ООН щодо Білорусі та ухвалити резолюції проти режиму.

    «Це може дати можливість відкривати нові справи в межах універсальної юрисдикції та міжнародних розслідувань по всій Європі», – пояснила вона.

    Опозиціонерка закликала послів при ООН до таких дій:

    • визнати Білорусь як країну де-факто тимчасово окупованою Росією;
    • залучити Лукашенка до трибуналу у зв’язку з подіями в Україні;
    • негайно відреагувати на тортури у в'язницях Білорусі та умови утримання політв'язнів;
    • підтримати роботу міжнародної платформи зі збирання доказів злочинів режиму IAPB та підтримати білоруських правозахисників.
    Нагадаємо, за даними українського Міноборони, білоруські солдати відмовляються їхати воювати проти України. Як повідомляють білоруські ЗМІ, військовозобов’язаних почали викликати до військкоматів.
    Теги: Білорусь ЄС Олександр Лукашенко Міноборони Світлана Тихановська
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    Тихановська просить притягнути Лукашенка до трибуналу через війну в Україні