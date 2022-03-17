Тихановська просить притягнути Лукашенка до трибуналу через війну в Україні

Тихановська також закликала ООН визнати Білорусь тимчасово окупованою державою

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська закликала ООН визнати Білорусь тимчасово окупованою державою та притягнути диктатора Олександра Лукашенка до трибуналу через війну в Україні. Про це йдеться на офіційній сторінці Тихановської у Facebook.

Вранці вона зустрілась із 27 послами країн ЄС у Женеві, які представляють свої країни в ООН. А також з представниками країн-членів Ради з прав людини ООН: послами США, Великобританії, Гамбії, Коста-Ріки, Мексики та інших країн.

Тихановська закликала підтримати продовження спеціального мандату ООН щодо Білорусі та ухвалити резолюції проти режиму.

«Це може дати можливість відкривати нові справи в межах універсальної юрисдикції та міжнародних розслідувань по всій Європі», – пояснила вона.

Опозиціонерка закликала послів при ООН до таких дій:

визнати Білорусь як країну де-факто тимчасово окупованою Росією;

залучити Лукашенка до трибуналу у зв’язку з подіями в Україні;

негайно відреагувати на тортури у в'язницях Білорусі та умови утримання політв'язнів;

підтримати роботу міжнародної платформи зі збирання доказів злочинів режиму IAPB та підтримати білоруських правозахисників.