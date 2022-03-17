Лукашенко: Якщо Зеленський не підпише договір з Путіним, Україна капітулює

Лукашенко погрожує Україні «відповісти на провокації»

Якщо Україна і Росія не зможуть домовитися, невдовзі Зеленському тільки залишиться що підписати акт про капітуляцію перед Росією. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю японському телеканалу TBS.

Коментуючи російсько-українські переговори він заявив, що Росія пропонує Україні абсолютно прийнятні умови. «Я це абсолютно точно знаю», – наголосив він. «Сьогодні ще можливо, щоби Україна з Росією домовилися і підписала договір. Якщо Зеленський на це не піде, то, повірте, йому доведеться, з плином невеликої кількості часу, підписати акт про капітуляцію», – заявив білоруський диктатор.

Лукашенко поскаржився на те, що Україна продовжує «ескалацію по відношенню до Білорусі», і пригрозив відповіддю. Він заявив, що Україна планувала 23, або 24 березня нанести удар по території Білорусі з чотирьох точок і обвинуватив Україну в порушенні державного кордону «літальними апаратами, гвинтокрилами тощо». Білоруський диктатор також заявив про нібито пуск двох ракет «Точка-У» по території Білорусі з території України, які вдалося збити. «Якщо вони провокуватимуть ас постійно, ми будемо змушені відповісти», – сказав Лукашенко. «Якщо там (в Україні) не буде миру, то не буде миру і в Білорусі з плином часу» – додав він й сказав, що майже впевнений, що не доведеться вступати у війну з Україною.

Нагадаємо, за даними українського Міноборони, білоруські солдати відмовляються їхати воювати проти України. Як повідомляють білоруські ЗМІ, військовозобов’язаних почали викликати до військкоматів.