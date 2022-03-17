У Білорусі військовозобов’язаних почали викликати у військкомати, – ЗМІ

У білоруському Могильові, за інформацією ЗМІ, до військкомату почали викликати військовозобов'язаних

Білоруські ЗМІ стверджують, що на території Білорусі розпочався масовий виклик військовозобов’язаний

У Білорусі військовозобов’язаних викликають до військкоматів. Про це пише Telegram-канал NEXTA.

На оприлюдненій цим ЗМІ світлині указу йдеться про один із регіонів Республіки Білорусь – Могильовську область.

Згідно із цим документом, до військового комісаріату Могильова та Могильовського району викликається низка військовозобов’язаних.

Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що рашисти планують атакувати Білорусь, щоб звинуватити Україну і таким чином втягти Білорусь у війну.

Згодом повідомлялося, що Росія обстріляла Білорусь.

Втім, 15 березня Олександр Лукашенко заявив, що його країні «нічого робити» на російсько-українській війні.