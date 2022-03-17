У Білорусі військовозобов’язаних почали викликати у військкомати, – ЗМІ
Білоруські ЗМІ стверджують, що на території Білорусі розпочався масовий виклик військовозобов’язаний
У Білорусі військовозобов’язаних викликають до військкоматів. Про це пише Telegram-канал NEXTA.
На оприлюдненій цим ЗМІ світлині указу йдеться про один із регіонів Республіки Білорусь – Могильовську область.
Згідно із цим документом, до військового комісаріату Могильова та Могильовського району викликається низка військовозобов’язаних.
Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що рашисти планують атакувати Білорусь, щоб звинуватити Україну і таким чином втягти Білорусь у війну.
Згодом повідомлялося, що Росія обстріляла Білорусь.
Втім, 15 березня Олександр Лукашенко заявив, що його країні «нічого робити» на російсько-українській війні.