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    У Білорусі військовозобов’язаних почали викликати у військкомати, – ЗМІ

    У білоруському Могильові, за інформацією ЗМІ, до військкомату почали викликати військовозобов'язаних - У Білорусі військовозобов’язаних почали викликати у військкомати, – ЗМІ
    У білоруському Могильові, за інформацією ЗМІ, до військкомату почали викликати військовозобов'язаних
    Фото: "Яндекс Карти"

    Білоруські ЗМІ стверджують, що на території Білорусі розпочався масовий виклик військовозобов’язаний

    У Білорусі військовозобов’язаних викликають до військкоматів. Про це пише Telegram-канал NEXTA.

    На оприлюдненій цим ЗМІ світлині указу йдеться про один із регіонів Республіки Білорусь – Могильовську область.

    Згідно із цим документом, до військового комісаріату Могильова та Могильовського району викликається низка військовозобов’язаних.

    Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що рашисти планують атакувати Білорусь, щоб звинуватити Україну і таким чином втягти Білорусь у війну.

    Згодом повідомлялося, що Росія обстріляла Білорусь.

    Втім, 15 березня Олександр Лукашенко заявив, що його країні «нічого робити» на російсько-українській війні.

    Теги: Білорусь ЗМІ Олександр Лукашенко
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    У Білорусі військовозобов’язаних почали викликати у військкомати, – ЗМІ