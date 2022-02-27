Лукашенко підтвердив, що Україну обстріляли ракетами з території Білорусі

Лукашенко повідомив, що у Гомелі все підготовлено для «мирних переговорів»

Самопроголошений президент Білорусі назвав обстріл України «вимушеним»

Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що з білоруської території були випущені ракети по позиціях України. За його версією, це був «вимушений крок». Про це він заявив журналістам, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського щодо ракетної атаки української території з боку Білорусі, передає Белта.

За словами Лукашенка, на українській стороні за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю було начебто розгорнули ракетні дивізіони, «які готові протягом хвилин завдати удару по російських позиціях». Разом з тим, він запевнив, що зараз в Україні «немає жодного білоруського солдата, жодного патрона».

Також Лукашенко повідомив, що у Гомелі все підготовлено для «мирних переговорів», чекають на рішення з боку керівництва України.

Маніпуляції російської сторони з переговорним процесом очевидні. Росія просто принижує Білорусь, використовуючи її. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Зазначимо, що менш ніж за пів години до появи офіційної інформації Кремля повітряні сили збили ракету, випущену на Київ із Білорусі.

Нагадаємо, Росія поширює фейк, що Україна нібито відмовляється від переговорів. Натомість українська сторона запевняє, що готова говорити, однак лише на своїх умовах. Відповідну інформацію підтвердили «Главкому» в Офісі президента. Там наголосили, що перемовини можливі, однак тільки на умовах Києва.

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Згодом стало відомо, що Путін хоче вести переговори із Зеленським. Він готовий направити у Мінськ російську делегацію для переговорів з Україною. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що очікує Путіна та Зеленського в Мінську.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров пояснив причину повномасштабного вторгнення до України. За словами, головного дипломата Кремля, інтересом Росії є «незалежність українського народу». Кремль хоче встановити в Україні свій уряд.

Колишній російський депутат Ілля Пономарьов зазначає, що Путін розраховував на бліцкриг та «легку прогулянку», а нарвався на патріотів України, які готові до смерті боронити незалежну державу.

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