Лукашенко знову почав критикувати РФ
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На думку Лукашенка Москва не відповідає Мінську взаємністю
Очільник Білорусі Олександр Лукашенко порівняв заборони на експорт низки білоруський товарів таких як яблука і груші до РФ із санкціями. Про це пише російська служба «Голосу Америки».
За його словами в РФ знахабніли настільки, що викручують Мінську руки. Олександр Лукашенко нагадав, що півтора роки тому Білорусь провела ремонти нафтопроводів, які були в аварійному стані за власні кошти. Це, як наголосив білоруський лідер, дозволило РФ і далі експортувати нафту без жодних збитків.
Проте на думку Олександра Лукашенко добро, яке Білорусь постійно робить РФ, повертається їй злом. «Білорусь б’ють у ліву щоку, а вона підставляє праву» - так охарактеризував ситуацію лідер держави.
Раніше Лукашенко закликав українців не голосувати за актора Зеленського.
«Одного я дуже добре знаю, - розмірковує Лукашенко. - Другого я бачив тільки в кіно, я його як політика не знаю. Але я вам скажу від життя: у нас з Порошенком був колись спільний друг - це Михайло Саакашвілі. Коли Саакашвілі проводив вибори, будучи президентом, конституцію поміняв, ще щось - почали з народом займатися жартами. Це призвело до того, що йому довелося покинути Грузію і ховатися в інших країнах».
Також Лукашенко розлютився через жахливі умови в корівнику і звільнив губернатора