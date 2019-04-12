Лукашенко знову почав критикувати РФ



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко

На думку Лукашенка Москва не відповідає Мінську взаємністю

Очільник Білорусі Олександр Лукашенко порівняв заборони на експорт низки білоруський товарів таких як яблука і груші до РФ із санкціями. Про це пише російська служба «Голосу Америки».

За його словами в РФ знахабніли настільки, що викручують Мінську руки. Олександр Лукашенко нагадав, що півтора роки тому Білорусь провела ремонти нафтопроводів, які були в аварійному стані за власні кошти. Це, як наголосив білоруський лідер, дозволило РФ і далі експортувати нафту без жодних збитків.

Проте на думку Олександра Лукашенко добро, яке Білорусь постійно робить РФ, повертається їй злом. «Білорусь б’ють у ліву щоку, а вона підставляє праву» - так охарактеризував ситуацію лідер держави.

Раніше Лукашенко закликав українців не голосувати за актора Зеленського.

«Одного я дуже добре знаю, - розмірковує Лукашенко. - Другого я бачив тільки в кіно, я його як політика не знаю. Але я вам скажу від життя: у нас з Порошенком був колись спільний друг - це Михайло Саакашвілі. Коли Саакашвілі проводив вибори, будучи президентом, конституцію поміняв, ще щось - почали з народом займатися жартами. Це призвело до того, що йому довелося покинути Грузію і ховатися в інших країнах».

Також Лукашенко розлютився через жахливі умови в корівнику і звільнив губернатора