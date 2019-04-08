Лукашенко закликав українців не голосувати за актора Зеленського



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Олександр Лукашенко та Петро Порошенко

Одного я дуже добре знаю, другого я бачив тільки в кіно і як політика не знаю, - розповів Лукашенко про кандидатів у президенти України

В інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Anadolu президент Білорусі Олександр Лукашенко знову заявив: він схильний думати, що на президентських виборах в Україні переможе чинний президент Петро Порошенко. Агентство поки не публікувала інтерв'ю у вільному доступі, його переказує БелТА.

Лукашенко прокоментував свій прогноз щодо перемоги Порошенка, озвучений під час «Великої розмови з президентом» 1 березня, а також перше місце Зеленського у першому турі виборів президента України.

Він уточнив, що «ніхто там нічого не виграв» в першому турі, а чим завершиться другий тур, «ніхто не зважиться передбачити», та додав, що він «схильний думати», що переможе Порошенко.

«Одного я дуже добре знаю, - розмірковує Лукашенко. - Другого я бачив тільки в кіно, я його як політика не знаю. Але я вам скажу від життя: у нас з Порошенком був колись спільний друг - це Михайло Саакашвілі. Коли Саакашвілі проводив вибори, будучи президентом, конституцію поміняв, ще щось - почали з народом займатися жартами. Це призвело до того, що йому довелося покинути Грузію і ховатися в інших країнах».

«Щоб Порошенку не довелося залазити на дах і з даху закликати українців захистити його, він зробить все для того, щоб українці його підтримали. Він повинен зробити все для того, щоб народ підтримав його», - резюмував білоруський лідер.

Також Лукашенко прокоментував інформацію, що люди в першому турі голосували за Зеленського, як протест проти інших політиків.

«Нехай мене пробачать українці, але хочу їм сказати: якщо нема за кого голосувати, то і голосувати не треба. Навіщо голосувати за людину, в якій ти не впевнений, адже українці такий важкий політичний шлях пройшли за останні роки. Вони вже наїлися незрозумілих обіцянок. Вони вже багато разів ризикуючи, вірили політикам і їх підтримували. І весь час виходило навпаки.

Останні роки досвід українського народу - свідчення того, що не можна ризикувати. Якщо не виходить, якщо нема за кого голосувати - значить, повторні вибори. Мені здається, це краще, ніж в черговий раз ризикнути, проголосувати, а потім гірко каятися десять або більше років», - вважає він.