Диктатор за диктатора. Лукашенко підтримав Путіна та звинуватив Протасевича в підтримці українців

Роман публічно говорив тільки про те, що був у зоні АТО в якості журналіста

Невизнаний президент Білорусі переконує, що з точки зору білоруської влади в літаку Ryanair, знаходився терорист

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич нібито планував влаштувати «бійню і кривавий заколот» в Білорусі. Нібито у нього є досвід бойових дій на Донбасі. Про це Лукашенко заявив в парламенті Білорусі, передає sb.by.

«Досвід найманця у нього великий. Покидьок, який вбивав людей на південному сході України. Ці факти відомі не тільки у нас і в братській Росії, але і в усьому світі. І він особливо це не приховував. Власне, і тут в Білорусі він і його спільники також збиралися влаштувати бійню і кривавий заколот», – заявив Лукашенко.

Він також підкреслив, що з точки зору білоруської влади в літаку Ryanair, який змусили сісти в Мінську, знаходився терорист.

«Згідно із законодавством цю особу внесено до списку терористів, її організація визнана екстремістською. Кому це невідомо? І те, що ми його, громадянина Білорусі, а також його співмешканку з нашою посвідкою на проживання затримали в аеропорту – це наше суверенне право», – додав Лукашенко.

Зазначимо, сам Роман публічно говорив тільки про те, що був у зоні АТО в якості журналіста.