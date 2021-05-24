Дії Лукашенка підривають основи колективної міжнародної безпеки на повітряному транспорті

Подібний вчинок Лукашенка не повинен залишитися безкарним

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Это реальное дно: Лукашенко, узурпировавший политическую власть Беларуси в августе 2020, пошел на грубейшее нарушение международного права. По его команде или с его полного ведома (я в этом убежден) было совершено тяжкое международное преступление, разрушающее основы безопасности полётов и противодействия терроризму на воздушном транспорте во всем мире.

Спецслужбы Беларуси умышленно выдали ложное сообщение о якобы запланированном теракте на борту самолета ирландской компании Ryanair с целью вынудить его совершить экстренную посадку в Минске. Целью наглой, тщательно продуманной дезинформации был арест находившегося на борту Романа Протасевича, главного редактора оппозиционного канала Nexta, объявленного нынешними властями республики в розыск исключительно по политическим мотивам.

Указанный полет Афины-Вильнюс проходил по международному воздушному коридору и не предполагал посадку в Беларуси. Кроме того, борт любого самолета экстерриториален, а его пассажиры не пересекали границ Беларуси.

Намеренно ложная информация, исходившее от авиационных служб Беларуси о якобы готовящемся теракте на борту международного рейса, есть грубейшее попрание международного права, беспрецедентное уголовное преступление, подрывающее ключевые принципы международного сотрудничества в деле противодействия воздушному террору, которое поставило под угрозу жизни сотен пассажиров.

По сути, это акт международного терроризма, совершенного властями Беларуси при личном участии Лукашенко. Это деяние подрывает основы коллективной международной безопасности на воздушном транспорте и разрушает доверие между странами и правительствами.

Подобный случай не должен остаться безнаказанным. От международного сообщества и его соответствующих структур миллионы людей ждут публичного расследования преступных действий белорусских властей и принятия соответствующих санкций. Одновременно с этим необходимо добиться от Беларуси немедленного и безоговорочного освобождения незаконно арестованного Р. Протасевича, которому в этой стране угрожает смертная казнь по политическим мотивам и причинам.

В противном случае объединённые международные усилия по противодействию воздушному терроризму будут серьезно девальвированы, что может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям.

P. S. В ряде источников появилась требующая подтверждения информация, что МиГ-29 ВВС Беларуси якобы под угрозой атаки принудил рейс Ryanair к посадке в Минске (Вильнюс был в тот момент значительно ближе). Если это так, то это просто акт ВОЙНЫ, даже не терроризма.

Ждем официальной информации от авиакомпании Ryanair о том, как все обстояло на самом деле. В любом случае, необходимо международное расследование преступления и серьезные санкции в отношении организаторов этой беспрецедентной и опасной провокации.

Джерело: Эхо Москвы

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