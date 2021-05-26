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    Примусова посадка літака в Білорусі. Лукашенко «перевів стрілки» на Швейцарію

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    Примусова посадка літака в Білорусі. Лукашенко «перевів стрілки» на Швейцарію
    Фото з відкритих джерел

    Лукашенко: недоброзичливці Білорусі «перейшли від організації бунтів до етапу удушення»

    Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування літака Ryanair надійшло зі Швейцарії. Борт екстрено посадили в аеропорту Мінська 23 травня. Про це він сказав на зустрічі з парламентаріями в Будинку уряду Білорусі, передає «БелТА».

    «Як ми повинні були вчинити на тлі каскаду «мінування» з IP-адрес Польщі? Літак розгорнули біля БелАЕС. А якби раптом Системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?» – зазначив Лукашенко.

    Коментуючи історію з посадкою літака, він підкреслив, що недоброзичливці Білорусі «перейшли від організації бунтів до етапу удушення».

    «Як ми і прогнозували, наші недоброзичливці ззовні, так і всередині країни, змінили методи атаки на державу. Вони переступили безліч червоних ліній, перейшли межі здорового глузду і людської моралі», – заявив президент Білорусі.

    Лукашенко також зробив заяву на тлі затримання засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Влада,за його словами, «в зародку придушила хвилю неонацизму».Про це він заявив на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії та представниками органів державного управління.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Відповідне рішення було прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду

    Після введення в дію рішення про припинення авіасполучення України з Білоруссю з 00:00 26 травня здійснення прямого перельоту буде неможливо. В «Украерорусі» повідомили, що влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі.

    Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

    Між іншим, 25 травня Білорусь оприлюднила стенограму переговорів диспетчера з пілотом Ryanair, однак через кілька годин сайт було вже заблковано.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Ryanair Роман Протасевич
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    Примусова посадка літака в Білорусі. Лукашенко «перевів стрілки» на Швейцарію