Лукашенко зробив заяву через затримання Протасевича

Лукашенко заявив, що влада «в зародку придушила хвилю неонацизму»

Олександр Лукашенко зробив заяву на тлі затримання засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Влада, за його словами, «в зародку придушила хвилю неонацизму». Про це він заявив на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії та представниками органів державного управління, повідомляє «БелТА».

Він заявив, що влада вжила найжорсткіших заходів. «Наші дії могли здатися надмірними тим, хто виправдовує їх злодіяння. Але ця стратегія життєво важлива для країни», – сказав Лукашенко.

За його словами, «недоброзичливці» Білорусі перейшли від «організації бунтів до етапу удушення».

«Як ми і прогнозували, наші недоброзичливці ззовні, так і всередині країни, змінили методи атаки на державу. Вони переступили безліч червоних ліній, перейшли межі здорового глузду і людської моралі», – сказав Лукашенко.

Він також заявив, що Білорусь вчинила так, як вчиняє суверенна держава, прийнявши рішення про висилку співробітників латвійського посольства.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.