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    Львівські депутати вимагають від МЗС України закрити російське консульство у Львові

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    Днями львів&rsquo;яни зареєстрували електронну петицію щодо закриття Генерального консульства Росії у Львові - Львівські депутати вимагають від МЗС України закрити російське консульство у Львові
    Днями львів’яни зареєстрували електронну петицію щодо закриття Генерального консульства Росії у Львові

    «Закриття оплоту «русского мира» у Львові зменшить провокації, що вчиняють агенти розвідки ФСБ РФ проти людей, пам’яток української державності, а також пам’ятників видатним борцям за незалежність України», – мовиться у зверненні львівських депутатів

    Депутати Львівської міськради звернулись до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з вимогою закрити російське консульство у Львові, оскільки це «оплот русского мира». Про це повідомляє Радіо Свобода.

    «Закриття оплоту «русского мира» у Львові, а саме так потрібно назвати російське консульство у місті, продемонструє агресору наше ставлення до злочинів, які тривають на території України впродовж останніх п’яти років. Упевнені, що такі дії призведуть до покращення політичної ситуації в регіоні, значно зменшить соціальну напругу та провокації, що вчиняють агенти розвідки ФСБ РФ проти людей, пам’яток української державності, а також пам’ятників видатним борцям за незалежність України», – мовиться у зверненні львівських депутатів, яке було підтримане більшістю голосів сьогодні під час сесії міської ради.

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    Днями львів’яни зареєстрували електронну петицію щодо закриття Генерального консульства Росії у Львові.

    Це не вперше, коли у Львові вимагають закриття Генерального консульства. Такі звернення до МЗС України від різних політичних і громадських середовищ надходили від 2013 року.

    Російське консульство у Львові з 2002 року орендує приватний будинок у престижному районі Львова по сусідству із Західним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України.

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