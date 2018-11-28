Росія перекидає до прибережних районів Криму протикорабельні ракетні комплекси «Бал»



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«Невже в РФ бояться введення в Україні воєнного стану? Чи це, можливо, чергові «навчання»? Хай там що, але ми завжди маємо бути напоготові», - написали у «Повернись живим»

На відео зафіксовано, як 28 листопада на 15-му кілометрі траси Севастополь-Керч у супроводі поліцейських авто рухається колонна військової техніки

На 15-му кілометрі траси Севастополь-Керч у супроводі поліцейських авто рухається колонна військової техніки. Росія перекидає в Криму протикорабельні берегові комплекси «Бал». Про це повідомляють волонтери фонду «Повернись живим».

Вони зазначили, що на відео, опублікованому в одній із соцмереж, зафіксовано, як 28 листопада на 15-му кілометрі траси Севастополь-Керч у супроводі поліцейських авто рухається колонна військової техніки.

«Невже в РФ бояться введення в Україні воєнного стану? Чи це, можливо, чергові «навчання»? Хай там що, але ми завжди маємо бути напоготові», - зазначили у «Повернись живим».

Нагадаємо, «Бал» - це береговий ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Ч-35. З 2008 року перебуває на озброєнні ЗС Росії. Окупанти стягують військову техніку до прибережних районів в анексованому Криму, передає ATR.

Раніше українська розвідка повідомила, що в окупованому Криму нині перебуває 31,5 тис. російських військових, а за період окупації значно збільшено кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, авіації, відновлено військові аеродроми.

Нагадаємо, Верховна Рада розглянула відповідний законопроект авторства президента в понеділок увечері, 26 листопада, на позачерговому засіданні. 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Україна може заборонити окремим категоріям громадян РФ в’їзд до країни під час дії воєнного стану.