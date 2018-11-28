Росія бряцає зброєю, стягнувши до кордонів з Україною понад 80 тисяч військових - МВС
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Розсилка
Сьогодні нам, як і в 2014-2016-му, необхідне єднання всього народу навколо підтримки української армії, - підкреслив Шкіряк
На східних рубежах України РФ сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців ЗС Росії.
Про це у Facebook написав радник глави МВС Зорян Шкіряк.
«РФ продовжує здійснювати тотальну концентрацію елітних підрозділів регулярної російської армії по всій лінії кордону з Україною. Тільки на східних рубежах їхня кількість налічує понад 80 тисяч військовослужбовців ЗС РФ. І це ще не кінцева цифра. Батальйонно-тактичні групи, танкові з‘єднання, ударна авіація, підрозділи ракетної артилерії, десантно-штурмові батальйони, спецпідрозділи ГРУ та МВС РФ. Розгортаються польові шпиталі. Це зовсім не страшилки, а суха констатація факту», - написав Шкіряк.
Він додав, що наразі можливість наземного вторгнення РФ і чергового акту прямої агресії на суверенну Україну залишається достатньо високою.
Зазначимо, що Міністерство оборони України звернулося до громадян із закликом не вестися на російські фейки і вкиди, які в останні дні масово тиражуються в соцмережах та деяких ЗМІ.
У Міноборони України також розповіли, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.
Також у Генштабі запевнили, що мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде.
Раніше у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.
Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.
28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.
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