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    Росія бряцає зброєю, стягнувши до кордонів з Україною понад 80 тисяч військових - МВС

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    Росія бряцає зброєю, стягнувши до кордонів з Україною понад 80 тисяч військових - МВС

    Сьогодні нам, як і в 2014-2016-му, необхідне єднання всього народу навколо підтримки української армії, - підкреслив Шкіряк

    На східних рубежах України РФ сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців ЗС Росії.

    Про це у Facebook написав радник глави МВС Зорян Шкіряк.

    «РФ продовжує здійснювати тотальну концентрацію елітних підрозділів регулярної російської армії по всій лінії кордону з Україною. Тільки на східних рубежах їхня кількість налічує понад 80 тисяч військовослужбовців ЗС РФ. І це ще не кінцева цифра. Батальйонно-тактичні групи, танкові з‘єднання, ударна авіація, підрозділи ракетної артилерії, десантно-штурмові батальйони, спецпідрозділи ГРУ та МВС РФ. Розгортаються польові шпиталі. Це зовсім не страшилки, а суха констатація факту», - написав Шкіряк.

    Він додав, що наразі можливість наземного вторгнення РФ і чергового акту прямої агресії на суверенну Україну залишається достатньо високою.

    «Не до жартів. І ми маємо бути готові до найгіршого розвитку подій... Сьогодні нам, як і тоді, в 2014-2016-му, необхідне єднання всього народу навколо підтримки української армії, правоохоронців, наших спецслужб. ЗСУ, Національна гвардія, Національна поліція, СБУ, ДСНС цілковито готові до виконання поставлених задач і в будь-який час дадуть гідну відсіч агресору. Ми сильні і ми переможемо», - уточнив Шкіряк.

    Зазначимо, що Міністерство оборони України звернулося до громадян із закликом не вестися на російські фейки і вкиди, які в останні дні масово тиражуються в соцмережах та деяких ЗМІ. 

    У Міноборони України також розповіли, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а  якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію. 

    Також у Генштабі запевнили, що мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде

    Раніше у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.

    Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

    28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.

     

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