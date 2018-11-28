Росія бряцає зброєю, стягнувши до кордонів з Україною понад 80 тисяч військових - МВС



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Сьогодні нам, як і в 2014-2016-му, необхідне єднання всього народу навколо підтримки української армії, - підкреслив Шкіряк

На східних рубежах України РФ сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців ЗС Росії.

Про це у Facebook написав радник глави МВС Зорян Шкіряк.

«РФ продовжує здійснювати тотальну концентрацію елітних підрозділів регулярної російської армії по всій лінії кордону з Україною. Тільки на східних рубежах їхня кількість налічує понад 80 тисяч військовослужбовців ЗС РФ. І це ще не кінцева цифра. Батальйонно-тактичні групи, танкові з‘єднання, ударна авіація, підрозділи ракетної артилерії, десантно-штурмові батальйони, спецпідрозділи ГРУ та МВС РФ. Розгортаються польові шпиталі. Це зовсім не страшилки, а суха констатація факту», - написав Шкіряк.

Він додав, що наразі можливість наземного вторгнення РФ і чергового акту прямої агресії на суверенну Україну залишається достатньо високою.

«Не до жартів. І ми маємо бути готові до найгіршого розвитку подій... Сьогодні нам, як і тоді, в 2014-2016-му, необхідне єднання всього народу навколо підтримки української армії, правоохоронців, наших спецслужб. ЗСУ, Національна гвардія, Національна поліція, СБУ, ДСНС цілковито готові до виконання поставлених задач і в будь-який час дадуть гідну відсіч агресору. Ми сильні і ми переможемо», - уточнив Шкіряк.