Ляшко відпустив Мосійчука з Радикальної партії (документ)



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Мосійчук зауважив, що усвідомлює, що його «очікують нові виклики, випробування і нові етапи боротьби»

Нардеп Ігор Мосійчук опублікував соцмережі свою заяву про вихід із партії, датовану 27 травня

Нардеп Ігор Мосійчук вийшов з лав Радикальної партії Олега Ляшка.

Про це він написав у соцмережі Facebook, опублікувавши свою заяву про вихід із партії, датовану 27 травня.

«Сказав! Зробив! Дякую Олег Ляшко та всім членам РПЛ, хто був поруч останні п’ять років», - прокоментував Мосійчук.

Він зауважив, що «в повній мірі» усвідомлює, що його «очікують нові виклики, випробування і нові етапи боротьби». «Попереду новий час!» - написав Мосійчук.

Нагадаємо, 24 травня нардеп Ігор Мосійчук у соцмережі Facebook написав про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка. Він зауважив, що «це було нелегке, добре виважене рішення».

«Серйозні ідеологічні розбіжності тягли за собою конфлікти з окремими членами команди. Я не можу іти всупереч власним переконанням, і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, попри всі розбіжності, глибоко поважаю», - повідомив Мосійчук.

Ляшко саркастично відреагував на вихід народного депутата Ігоря Мосійчука з його партії.