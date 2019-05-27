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    Ляшко відпустив Мосійчука з Радикальної партії (документ)

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    <p>Мосійчук зауважив, що усвідомлює, що його &laquo;очікують нові виклики, випробування і нові етапи боротьби&raquo;</p> - Ляшко відпустив Мосійчука з Радикальної партії (документ)

    Мосійчук зауважив, що усвідомлює, що його «очікують нові виклики, випробування і нові етапи боротьби»

    Нардеп Ігор Мосійчук опублікував соцмережі свою заяву про вихід із партії, датовану 27 травня

    Нардеп Ігор Мосійчук вийшов з лав Радикальної партії Олега Ляшка.

    Про це він написав у соцмережі Facebook, опублікувавши свою заяву про вихід із партії, датовану 27 травня.

    «Сказав! Зробив! Дякую Олег Ляшко та всім членам РПЛ, хто був поруч останні п’ять років», - прокоментував Мосійчук.

    Він зауважив, що «в повній мірі» усвідомлює, що його «очікують нові виклики, випробування і нові етапи боротьби». «Попереду новий час!» - написав Мосійчук.

    Нагадаємо, 24 травня нардеп Ігор Мосійчук у соцмережі Facebook написав про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка. Він зауважив, що «це було нелегке, добре виважене рішення».

    «Серйозні ідеологічні розбіжності тягли за собою конфлікти з окремими членами команди. Я не можу іти всупереч власним переконанням,  і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, попри всі розбіжності, глибоко поважаю», - повідомив Мосійчук.

    Ляшко саркастично відреагував на вихід народного депутата Ігоря Мосійчука з його партії.

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