Мосійчук вийшов з партії Ляшка



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«Я не можу іти всупереч власних переконань», - заявив Мосійчук

Нардеп Ігор Мосійчук розповів, що наразі визначається щодо своїх подальших дій

Нардеп Ігор Мосійчук повідомив про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка.

Про це він написав у соцмережі Facebook 24 травня.

«Це було нелегке, добре виважене рішення, яке я був змушений ухвалити. Серйозні ідеологічні розбіжності тягли за собою конфлікти з окремими членами команди. Я не можу іти всупереч власних переконань, і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, попри всі розбіжності, глибоко поважаю», - повідомив Мосійчук.

Він пообіцяв, що «яка б не склалась ситуація в країні і політиці», ніколи не скаже «злого слова на адресу партії і її представників».

«Ні з ким не прощаюсь, і не збираюсь на відпочинок. Нині Україна, як ніколи, потребує тих, хто готовий боротись за її майбутнє. Як саме це буду робити я, багато в чому залежить від стану мого здоров’я. У будь-якому випадку не полишу громадської і журналістської діяльності», - написав Мосійчук, додавши, що можливо, продовжить і політичну діяльність.

«Наразі визначаюсь щодо подальших дій. Як тільки ухвалю конкретне рішення – повідомлю», - резюмував нардеп.

Раніше повідомлялося, що фракція Радикальної партії Олега Ляшка готова брати участь у формуванні нової коаліції у Верховній Раді за умови врахування ряду пропозицій, про що заявив її лідер.