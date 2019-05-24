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    Мосійчук вийшов з партії Ляшка

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    <p>&laquo;Я не можу іти всупереч власних переконань&raquo;, - заявив Мосійчук</p> - Мосійчук вийшов з партії Ляшка

    «Я не можу іти всупереч власних переконань», - заявив Мосійчук

    Нардеп Ігор Мосійчук розповів, що наразі визначається щодо своїх подальших дій

    Нардеп Ігор Мосійчук повідомив про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка.

    Про це він написав у соцмережі Facebook 24 травня.

    «Це було нелегке, добре виважене рішення, яке я був змушений ухвалити. Серйозні ідеологічні розбіжності тягли за собою конфлікти з окремими членами команди. Я не можу іти всупереч власних переконань, і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, попри всі розбіжності, глибоко поважаю», - повідомив Мосійчук.

    Він пообіцяв, що «яка б не склалась ситуація в країні і політиці», ніколи не скаже «злого слова на адресу партії і її представників».

    «Ні з ким не прощаюсь, і не збираюсь на відпочинок. Нині Україна, як ніколи, потребує тих, хто готовий боротись за її майбутнє. Як саме це буду робити я, багато в чому залежить від стану мого здоров’я. У будь-якому випадку не полишу громадської і журналістської діяльності», - написав Мосійчук, додавши, що можливо, продовжить і політичну діяльність.

    «Наразі визначаюсь щодо подальших дій. Як тільки ухвалю конкретне рішення – повідомлю», - резюмував нардеп.

    Раніше повідомлялося, що фракція Радикальної партії Олега Ляшка готова брати участь у формуванні нової коаліції у Верховній Раді за умови врахування ряду пропозицій, про що заявив її лідер.

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