Ляшко про вихід Мосійчука з партії: «Баба з воза - кобилі легше»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ляшко розповів, що вранці мав розмову з Мосійчуком

Нардеп Ігор Мосійчук 24 травня повідомив про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко саркастично відреагував на вихід народного депутата Ігоря Мосійчука з його партії.

24 травня в ефірі телеканалу Newsone Ляшко розповів, що вранці мав розмову з Мосійчуком.

«Він заявив мені про те, що він подає заяву про вихід з «Радикальної партії». Я вітаю його з цим рішенням. Баба з воза - кобилі легше», - сказав Ляшко.

Нагадаємо, нардеп Ігор Мосійчук у соцмережі Facebook написав про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка. Він зауважив, що «це було нелегке, добре виважене рішення».

«Серйозні ідеологічні розбіжності тягли за собою конфлікти з окремими членами команди. Я не можу іти всупереч власних переконань, і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, попри всі розбіжності, глибоко поважаю», - повідомив Мосійчук.

Нардеп розповів, що наразі визначається щодо своїх подальших дій.