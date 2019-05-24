Ляшко про вихід Мосійчука з партії: «Баба з воза - кобилі легше»
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Ляшко розповів, що вранці мав розмову з Мосійчуком
Нардеп Ігор Мосійчук 24 травня повідомив про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка
Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко саркастично відреагував на вихід народного депутата Ігоря Мосійчука з його партії.
24 травня в ефірі телеканалу Newsone Ляшко розповів, що вранці мав розмову з Мосійчуком.
«Він заявив мені про те, що він подає заяву про вихід з «Радикальної партії». Я вітаю його з цим рішенням. Баба з воза - кобилі легше», - сказав Ляшко.
Нагадаємо, нардеп Ігор Мосійчук у соцмережі Facebook написав про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка. Він зауважив, що «це було нелегке, добре виважене рішення».
«Серйозні ідеологічні розбіжності тягли за собою конфлікти з окремими членами команди. Я не можу іти всупереч власних переконань, і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, попри всі розбіжності, глибоко поважаю», - повідомив Мосійчук.
Нардеп розповів, що наразі визначається щодо своїх подальших дій.