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    Політика

    Свіжі рейтинги. Ляшко за підтримки Тимошенко не залишає жодних шансів конкурентам

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    У рейтингу політичних сил на виборах до Верховної Ради лідером є Радикальна партія Олега Ляшка - Свіжі рейтинги. Ляшко за підтримки Тимошенко не залишає жодних шансів конкурентам
    У рейтингу політичних сил на виборах до Верховної Ради лідером є Радикальна партія Олега Ляшка
    Фото УНІАН

    Довибори до Верховної ради відбудуться 25 жовтня 2020 року

    Соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила дані щодо суспільно-політичних настроїв на 208-му окрузі Чернігівської області.

    Результати опитування показали, що очільник Радикальної партії Олег Ляшко впевнено лідирує на окрузі, де 25 жовтня 2020 року пройдуть довибори до Верховної ради.

    Так, у рейтингу політичних сил на виборах до Верховної Ради лідером є Радикальна партія Олега Ляшка, за яку готові проголосувати 27,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

    Партію «Слуга народу» підтримують 19,0%, партію «Батьківщина» – 16,0%, партію «Опозиційна платформа – За життя» – 8,4%, партію «Європейська солідарність» – 6,5%, партію «Сила і честь» – 4,6%, партію «Наш край» – 4,0%, партію «Рідний дім» – 3,2%.Рейтинг інших політичних сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 25%.

    Нагадаємо, три тижні тому стало відомо, що партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» визначились зі своїм кандидатом в окрузі, який звільнився після загибелі депутата Валерія Давиденка. Юлія Тимошенко та партія «Батьківщина» офіційно підтримали лідера Радикальної партії Олега Ляшка на довиборах до Верховної ради по 208-му виборчому окрузі на Чернігівщині.

    Як повідомлялося, Ляшко вів трансляцію догори дригом, коли возив Тимошенко Чернігівщиною.

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