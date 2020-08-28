Магнітні бурі у вересні: сонячна активність буде незначною



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Безліч людей скаржаться на погане самопочуття в період магнітних бур

На початку осені на сонці очікується незначна активність. Тому, ймовірніше за все, магнітних бур у вересні 2020 року не буде.

Фахівці з лабораторії регіонівської астрономії ФІАН повідомляють, що цього місяця активність на сонці буде незначною.

Згідно з прогнозом, найбільша активність спостерігатиметься 29, 30 та 31 серпня, а також 1 вересня. Втім, вона передбачається занадто слабкою і не досягатиме до рівня G1, тобто до магнітної бурі найслабшого рівня.



Прогноз сонячної активності на вересень 2020 року / LPI Solar X-ray Astronomy Laboratory

Безліч людей скаржаться на погане самопочуття в період магнітних бур. Втім, наука поки що не підтвердила те, що сонячна активність може впливати на стан здоров'я людини.

Впродовж одного з досліджень фахівці проаналізували 63 мільйони твітів, у яких користувачі скаржились на мігрень чи головний біль. Вчені порівняли повідомлення з графіком магнітних бур та виявили, що період активності повідомлень та графік магнітних бур абсолютно не збігався.

Кожного сезону натовпи туристів з'їжджаються подивися на полярне сяйво. Воно виникає тоді, коли електромагнітна активність досягає нашої планети і починає взаємодіяти з її магнітним полюсом. Втім, поки що туристи не скаржились на головний біль під час споглядання сяйва.

Тож фахівці схиляються до думки, що чутливість людини до магнітних бур малоймовірна, адже магнітосфера Землі нейтралізує електромагнітний вплив Сонця.

Зазначимо, що головний біль може виникати з різних причин та може свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям. Тож рекомендуємо звернутися до лікаря, аби він встановив точну причину захворювання.