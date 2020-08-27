Daily Mail повідомила про безпрецедентний випадок зцілення від ВІЛ-інфекції



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66-річна Лорін Уілленберг змогла одужати від ВІЛ

Жінка ніколи не проходила терапію, щоб стримувати вірус

Жінка, у якої майже 30 років тому був діагностований ВІЛ, ймовірно, могла вилікуватися від вірусу без прийому ліків і трансплантації кісткового мозку. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на дослідження вчених.

Дослідники десятиліттями спостерігали за Лорін Уілленберг (Loreen Willenberg) з Каліфорнії, США, якій було поставлено діагноз у 1992 році. Жінка наполягає, що ніколи не проходила терапію, щоб стримувати вірус. Лікарі стверджують, що її організм бореться з інфекцією природним шляхом.

Вчені заявляють, що тепер Уілленберг можна включити в список пацієнтів, які вилікувалися від ВІЛ поряд з «берлінським пацієнтом» Тімоті Реєм Брауном (Timothy Ray Brown) і «лондонським пацієнтом» Адамом Кастільєхо (Adam Castillejo). Обидва чоловіки були хворі на рак, їм була зроблена пересадка кісткового мозку від донора з генами стійкості до ВІЛ, щоб разом знищити і хворобу, і вірус, що викликає СНІД.

Дослідники з Інституту Рагон при Массачусетській лікарні загального профілю, Массачусетського технологічного інституту і Гарварда не виявили у жінки жодних слідів ВІЛ за допомогою стандартних тестів. Передова технологія, що проаналізувала 1,5 мільярда клітин крові американки, виявила незначну кількість вірусу, що означає, що вона все ще не вільна від ВІЛ. Однак лікарі повідомили, що її імунна система зробила залишки вірусу нездатними до відтворення.

Видання повідомляє, що іще у 63 пацієнтів, які не приймали антиретровірусні препарати, також були виявлені сліди ВІЛ, які не могли відтворюватися. Команда, чия робота була опублікована в журналі Nature, стверджує, що отримані дані свідчать про те, що ці люди досягли «функціонального лікування».

Вважається, що на частку «елітних контролерів» припадає лише 0,5% з 37 мільйонів людей, що живуть з ВІЛ у всьому світі. Дослідники виявили, що через те, де в ДНК цих пацієнтів закодований вірус, патоген не може створювати копії самого себе. Це утримує вірус нижче виявленого рівня, що робить його недоступним для передачі.