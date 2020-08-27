Париж вводить обов'язковий масковий режим на вулиці



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Носіння масок стане обов'язковим на вулицях Парижа

Влада Франції занепокоєна темпами розповсюдження хвороби

Влада Парижа вирішила ввести обов'язковий масковий режим на всій території міста з 28 серпня.

Про це заявила заступник мера з проблем охорони здоров'я Анн Суйри, передає Le Figaro.

«Носіння масок стане обов'язковою на всій території Парижа з п'ятниці з 08:00 (09:00 за київським часом)», - заявила Суйри.

Раніше прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що Париж був кваліфікований як одне з міст з активним поширенням коронавірусу. Він додав, що виступає за повсюдне носіння масок на території всіх великих міст країни.

Жан Кастекс заявив, що на мапу з «червоними» зонами активної циркуляції вірусу додані ще 19 департаментів, загалом у числі небезпечних перебуває 21 із 94 департаментів Франції.

Уряд зробить все, що в його силах, щоб не видавати нових загальнообов’язкових рішень про перебування вдома, додав прем’єр-міністр, але ця можливість не може бути повністю виключена.

Офіційні дані, опубліковані 26 серпня, показали, що лише за добу підтверджено понад 5400 нових випадків, і число госпіталізацій та потреб у реанімації зростає. За даними, наведеними Кастексом, показник захворюваності становить 39 на 100 000 населення, це в чотири рази більше рівня, зафіксованого місяць тому.

Ситуація в Україні також залишається складною. 27 серпня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила список регіонів «червоної зони». У нього потрапили два обласних центри - Івано-Франківськ і Чернівці. За підсумками поділу Київ ще на два тижні залишиться в «жовтій зоні».

Коронавірус в Україні

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26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 25 жовтня в Україні може бути зареєстровано 360 тисяч хворих на Covid-19.

В Україні станом на ранок 27 серпня на коронавірус за добу захворіли 1974 людини, це на 305 людини більше, ніж учора (1 670). Загалом від початку пандемії одужало 54 217 людей, за минулу добу 763 особи (вчора 346). Померло від початку епідемії 2 403 людини, за добу – 49 (вчора 36). Від початку пандемії захворіли 112 059 українців.



