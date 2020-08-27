Єгипет посилив вимоги для туристів щодо тесту на коронавірус



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Всі громадяни, які прибувають до Єгипту, обов'язані мати довідку про відсутність коронавірусу

Тест необхідно зробити не раніше, ніж за 48 годин до прибуття в Єгипет

Міністерство охорони здоров'я Єгипту розширило вимоги для тестів на коронавірус, які повинні мати при собі туристи. Зокрема, з 1 вересня сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту повинні мати всі особи старше 6 років.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України в Telegram.

Як уточнює посольство України в Єгипті, ця вимога поширюється як на туристів, так і на громадян цієї країни. При цьому тест необхідно зробити не раніше, ніж за 48 годин до прибуття в Єгипет.

Вимоги до сертифікату:

обов'язково має містити точну дату і час здачі тесту;

має бути виданий офіційною лабораторією з печаткою;

не має містити виправлень;

має містити інформацію про вид тесту;

має бути обов'язково вказано, що було проведено тестування типу RT-PCR.

Члени екіпажів морських і повітряних судів не звільняються від зазначених вимог. Тестування має погоджуватися агентською компанією та Міністерством охорони здоров'я Єгипту.

Туристи та інші особи без тестів на коронавірус не будуть пропущені до країни.

Раніше повідомлялося, що із 1 вересня Єгипет вимагатиме від туристів тест на коронавірус. Тоді йшлося про те, що тест має бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в’їзду.

Також у МОЗ оновили список країн «зеленої» і «червоної» зон.