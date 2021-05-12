  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Макаревич виступив у Львові та надихнувся містом (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Макаревич виступив у Львові та надихнувся містом (фото)
    Фото: Андрій Макаревич/Facebook

    Музикант уже відвідав Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Чернівці

    Російський музикант і лідер рок-гурту «Машина часу» Андрій Макаревич відвідав український Львів, а також виступив із джазовим проєктом YO5 на відкритому повітрі в клубі FESTrepublic. Судячи зі знімків у мережі, на його концерті було багато людей.

    Крім того, самому артисту дуже сподобався Львів. Він подякував місту за гостинність і поділився відповідним фото на сторінці в Instagram.

    Відомо, що Макаревич протягом декількох днів подорожує з проєктом УО5. Музикант уже відвідав Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Чернівці. За словами знаменитості, він не очікував побачити таку розкішну архітектуру, стильні ресторани та чистоту.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Макаревич виступив у Львові та надихнувся містом (фото)
    Макаревич виступив у Львові та надихнувся містом (фото)
    Макаревич виступив у Львові та надихнувся містом (фото)

    Раніше «Главком» писав, що легендарний Андрій Макаревич прибув до Чернівців. Відомий співак з дружиною Ейнат Кляйн прогулювався центральною частиною міста, зокрема його помітили на пішохідній туристичній вулиці Кобилянської.

    Макаревич поділився враженнями від західної України.

    Варто зазначити, що Макаревич не раз висловлювався на підтримку України і критикував дії російської влади та лояльних до неї ЗМІ на тлі подій Євромайдану, окупації Криму та Донбасу. А в лютому він заявив, що президент Росії Путін зробив усе, щоби кількість тих, хто його ненавидить, збільшилася.

    Раніше Макаревич розповів про цькування в Росії через підтримку України. За його словами, після того як 2014 року він виступив у Святогорську Донецької області, проти нього розгорнулася кампанія.

    Теги: Путін Тернопіль Хмельницький Чернівці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies