Макаревич виступив у Львові та надихнувся містом (фото)

Музикант уже відвідав Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Чернівці

Російський музикант і лідер рок-гурту «Машина часу» Андрій Макаревич відвідав український Львів, а також виступив із джазовим проєктом YO5 на відкритому повітрі в клубі FESTrepublic. Судячи зі знімків у мережі, на його концерті було багато людей.

Крім того, самому артисту дуже сподобався Львів. Він подякував місту за гостинність і поділився відповідним фото на сторінці в Instagram.

Відомо, що Макаревич протягом декількох днів подорожує з проєктом УО5. Музикант уже відвідав Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Чернівці. За словами знаменитості, він не очікував побачити таку розкішну архітектуру, стильні ресторани та чистоту.

Раніше «Главком» писав, що легендарний Андрій Макаревич прибув до Чернівців. Відомий співак з дружиною Ейнат Кляйн прогулювався центральною частиною міста, зокрема його помітили на пішохідній туристичній вулиці Кобилянської.

Макаревич поділився враженнями від західної України.

Варто зазначити, що Макаревич не раз висловлювався на підтримку України і критикував дії російської влади та лояльних до неї ЗМІ на тлі подій Євромайдану, окупації Криму та Донбасу. А в лютому він заявив, що президент Росії Путін зробив усе, щоби кількість тих, хто його ненавидить, збільшилася.

Раніше Макаревич розповів про цькування в Росії через підтримку України. За його словами, після того як 2014 року він виступив у Святогорську Донецької області, проти нього розгорнулася кампанія.