«Очікував побачити глушину»: Макаревич поділився враженнями від західної України

Макаревича у Чернівцях помітили на пішохідній туристичній вулиці Кобилянської

Співак побував у кількох містах із концертами

Відомий російський виконавець, лідер гурту «Машина часу» Андрій Макаревич поділився своїми враженнями від прогулянки Чернівцями та відвідин західної України. Про це музикант написав на своїй сторінці у Facebook.

«Їздимо західною Україною – Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Чернівці... Я, зізнатися, очікував побачити все-таки деяку глушину – маленькі міста по 200 000 чоловік. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів», – написав Макаревич.

Макаревич також поділився знімками із Чернівців та Кам’янця-Подільського.

Раніше «Главком» писав, що легендарний Андрій Макаревич прибув до Чернівців. Відомий співак з дружиною Ейнат Кляйн прогулювався центральною частиною міста, зокрема його помітили на пішохідній туристичній вулиці Кобилянської.

Співак мав затемнені окуляри, а при вході на літню терасу місцевого закладу скористався маскою.

9 травня фронтмен гурту «Машина часу» виступив на сцені драматичного театру імені Ольги Кобилянської у Чернівцях.