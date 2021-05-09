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    «Очікував побачити глушину»: Макаревич поділився враженнями від західної України

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    Макаревича у Чернівцях помітили&nbsp;на пішохідній туристичній вулиці Кобилянської - «Очікував побачити глушину»: Макаревич поділився враженнями від західної України
    Макаревича у Чернівцях помітили на пішохідній туристичній вулиці Кобилянської
    Фото: 0372.ua

    Співак побував у кількох містах із концертами

    Відомий російський виконавець, лідер гурту «Машина часу» Андрій Макаревич поділився своїми враженнями від прогулянки Чернівцями та відвідин західної України. Про це музикант написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Їздимо західною Україною – Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Чернівці... Я, зізнатися, очікував побачити все-таки деяку глушину – маленькі міста по 200 000 чоловік. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів», – написав Макаревич.

    Макаревич також поділився знімками із Чернівців та Кам’янця-Подільського.

    Раніше «Главком» писав, що легендарний Андрій Макаревич прибув до Чернівців. Відомий співак з дружиною Ейнат Кляйн прогулювався центральною частиною міста, зокрема його помітили на пішохідній туристичній вулиці Кобилянської.

    Співак мав затемнені окуляри, а при вході на літню терасу місцевого закладу скористався маскою.

    9 травня фронтмен гурту «Машина часу» виступив на сцені драматичного театру імені Ольги Кобилянської у Чернівцях.

    Теги: Рівне Тернопіль Хмельницький Чернівці чоловік співак
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