Макаревич з дружиною засвітився на вулицях Чернівців (фото)

Завтра фронтмен гурту «Машина часу» виступатиме на сцені драматичного театру імені Ольги Кобилянської у Чернівцях

Легендарний Андрій Макаревич прибув до Чернівців. Про це пише сайт міста Чернівці 0372.ua.

Відомий співак з дружиною Ейнат Кляйн прогулювався центральною частиною міста, зокрема його помітили на пішохідній туристичній вулиці Кобилянської.

Співак мав затемнені окуляри, а при вході на літню терасу місцевого закладу скористався маскою.

Завтра, 9 травня, відомий співак, фронтмен гурту «Машина часу» виступатиме на сцені драматичного театру імені Ольги Кобилянської у Чернівцях.

Зазначимо, нова дружина Макаревича молодша від нього на 30 років, вона родом з Ізраїлю. Дівчина тривалий час мешкала у Києві, де навчалася на факультеті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Після цього вона повернулася на батьківщину і отримала історичну освіту. Кохану Макаревича, поки вона була в українській столиці, звали Інна Калініна. З переїздом до Тель-Авіва вона змінила ім'я на Ейнат Кляйн.

До слова, раніше російський музикант Андрій Макаревич записав іронічну пісню після слів президента РФ Володимира Путіна, який пообіцяв росіянам рай у випадку ядерної атаки на їх країну.