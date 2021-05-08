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    Макаревич з дружиною засвітився на вулицях Чернівців (фото)

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    Легенда у Чернівцях: у центрі міста прогулювався Андрій Макаревич - Макаревич з дружиною засвітився на вулицях Чернівців (фото)
    Легенда у Чернівцях: у центрі міста прогулювався Андрій Макаревич
    Фото: 0372.ua

    Завтра фронтмен гурту «Машина часу» виступатиме на сцені драматичного театру імені Ольги Кобилянської у Чернівцях

    Легендарний Андрій Макаревич прибув до Чернівців. Про це пише сайт міста Чернівці 0372.ua.

    Відомий співак з дружиною Ейнат Кляйн прогулювався центральною частиною міста, зокрема його помітили на пішохідній туристичній вулиці Кобилянської.

    Співак мав затемнені окуляри, а при вході на літню терасу місцевого закладу скористався маскою.

    Завтра, 9 травня, відомий співак, фронтмен гурту «Машина часу» виступатиме на сцені драматичного театру імені Ольги Кобилянської у Чернівцях.

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    Макаревич з дружиною засвітився на вулицях Чернівців (фото)
    Макаревич з дружиною засвітився на вулицях Чернівців (фото)
    Макаревич з дружиною засвітився на вулицях Чернівців (фото)
    Макаревич з дружиною засвітився на вулицях Чернівців (фото)
    Фото: 0372.ua

    Зазначимо, нова дружина Макаревича молодша від нього на 30 років, вона родом з Ізраїлю. Дівчина тривалий час мешкала у Києві, де навчалася на факультеті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

    Після цього вона повернулася на батьківщину і отримала історичну освіту. Кохану Макаревича, поки вона була в українській столиці, звали Інна Калініна. З переїздом до Тель-Авіва вона змінила ім'я на Ейнат Кляйн.

    До слова, раніше російський музикант Андрій Макаревич записав іронічну пісню після слів президента РФ Володимира Путіна, який пообіцяв росіянам рай у випадку ядерної атаки на їх країну.

    Теги: Чернівці дружина співак
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