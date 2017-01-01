Маккейн про «Джавеліни» для України: Це рішення запізнилося на роки

Рішення Трампа про надання протитанкових боєприпасів Javelin Україні знаменує собою важливий крок у вірному напрямі, каже сенатор Маккейн

Голова комітету з питань Збройних сил Сенату США Джон Маккейн назвав рішення президента Дональда Трампа про надання протитанкових боєприпасів Javelin Україні запізнілим. Про це повідомляється на веб-сайті сенатора. «Це рішення є протермінованим на роки», - зазначив Маккейн. При цьому він підкреслив, що рішення президента Трампа про



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Рішення Трампа про надання протитанкових боєприпасів Javelin Україні знаменує собою важливий крок у вірному напрямі, каже сенатор Маккейн

Голова комітету з питань Збройних сил Сенату США Джон Маккейн назвав рішення президента Дональда Трампа про надання протитанкових боєприпасів Javelin Україні запізнілим. Про це повідомляється на веб-сайті сенатора.

«Це рішення є протермінованим на роки», - зазначив Маккейн.

При цьому він підкреслив, що рішення президента Трампа про надання протитанкових боєприпасів Javelin Україні знаменує собою важливий крок у вірному напрямі і дає сильний сигнал про те, що Сполучені Штати підтримуватимуть своїх союзників і партнерів, борючись за захист свого суверенітету і територіальної цілісності.

На думку сенатора, надання Україні можливостей, необхідних для стримування та захисту від подальших дій РФ, сприятиме «створенню більш стабільних умов безпеки, необхідних для мирного вирішення цього конфлікту».

Як відомо, раніше Маккейн позитивно відгукнувся про рішення президента США Дональда Трампа про постачання до України першої партії летального озброєння і закликав його не зупинятися на цьому.

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Гедер Науерт 22 грудня заявила, що США нададуть Україні посилене оборонне озброєння для того, щоб допомогти їй «захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, стримати подальшу агресію». Проте вона не уточнила, про які види озброєння йдеться.

Натомість телеканал CNN та агенція Associated Press з посиланням на неназваних американських посадовців повідомляли, що серед цих озброєнь – протитанкові ракети Javelin.

Президент України привітав рішення США про надання Україні оборонної зброї.