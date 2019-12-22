Макрон назвав «серйозну помилку» Франції



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Еммануель Макрон Фото: Reuters

Макрон зазначив, що належить до покоління, яке не відноситься до епохи колонізаторства

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що колоніалізм був великою помилкою Франції.

Про це він заявив під час свого візиту в Кот-д'Івуар, колишню французьку колонію в Західній Африці, повідомляє AFP.

«Занадто часто Францію сьогодні сприймають як країну, що дивиться на світ через призму гегемонії і колоніалізму, який був серйозною помилкою, помилкою республіки», — сказав французький президент.

Макрон зазначив, що належить до покоління, яке не відноситься до епохи колонізаторства.

При цьому він додав, що Африка — молодий континент і три чверті його населення «ніколи не знали» колонізації.

«Три чверті вашої країни ніколи не знали колоніалізму», — сказав він, закликавши африканську молодь «побудувати нове партнерство дружби з Францією».