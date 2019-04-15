  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Макрон оголосить про зміни у політиці внаслідок протестів «жовтих жилетів»

    • Розсилка
    <p>Через два дні президент Франції дасть прес-конференцію для обговорення своїх політичних пропозицій</p> - Макрон оголосить про зміни у політиці внаслідок протестів «жовтих жилетів»

    Через два дні президент Франції дасть прес-конференцію для обговорення своїх політичних пропозицій

    У неділю ввечері Макрон зустрічався з прем'єр-міністром Едуардом Філіпом і членами уряду, щоб уточнити свої пропозиції

    Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок увечері виступить на телебаченні, щоб оголосити низку змін у політиці, заснованих на відгуках, отриманих протягом двох місяців публічних консультацій через протести «жовтих  жилетів».

    Про це повідомляє AFP.

    Макрон має намір викласти «перші конкретні заходи», які будуть вжиті у відповідь на «занепокоєння», висловлені під час дебатів, які відбулися по всій країні, а також майже двох мільйонів пропозицій, зроблених в Інтернеті.

    Через два дні президент Франції дасть прес-конференцію для обговорення своїх політичних пропозицій.

    Один з помічників Макрона сказав, що країна може розраховувати на «новий акт» у президентстві центристів, що характеризуватиметься «глибокими змінами».

    У неділю ввечері Макрон зустрічався з прем'єр-міністром Едуардом Філіпом і членами уряду, щоб уточнити свої пропозиції.

    Президент Франції розпочав свою «велику національну дискусію» 15 січня, щоб спробувати завершити найбільшу кризу свого президентства, спричинену протестами, які тривають з листопада 2018 року.

    Нагадаємо, 12 квітня Макрон зустрівся із кандидатами у президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    Франція протест Еммануель Макрон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ