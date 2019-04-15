Макрон оголосить про зміни у політиці внаслідок протестів «жовтих жилетів»



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Через два дні президент Франції дасть прес-конференцію для обговорення своїх політичних пропозицій

У неділю ввечері Макрон зустрічався з прем'єр-міністром Едуардом Філіпом і членами уряду, щоб уточнити свої пропозиції

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок увечері виступить на телебаченні, щоб оголосити низку змін у політиці, заснованих на відгуках, отриманих протягом двох місяців публічних консультацій через протести «жовтих жилетів».

Про це повідомляє AFP.

Макрон має намір викласти «перші конкретні заходи», які будуть вжиті у відповідь на «занепокоєння», висловлені під час дебатів, які відбулися по всій країні, а також майже двох мільйонів пропозицій, зроблених в Інтернеті.

Через два дні президент Франції дасть прес-конференцію для обговорення своїх політичних пропозицій.

Один з помічників Макрона сказав, що країна може розраховувати на «новий акт» у президентстві центристів, що характеризуватиметься «глибокими змінами».

У неділю ввечері Макрон зустрічався з прем'єр-міністром Едуардом Філіпом і членами уряду, щоб уточнити свої пропозиції.

Президент Франції розпочав свою «велику національну дискусію» 15 січня, щоб спробувати завершити найбільшу кризу свого президентства, спричинену протестами, які тривають з листопада 2018 року.

Нагадаємо, 12 квітня Макрон зустрівся із кандидатами у президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

Джерело: Європейська правда