Порошенко розповів про переговори з Макроном



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Перше питання, яке Порошенко порушив на переговорах з європейськими лідерами, було встановлення миру в Україні

Президент України Петро Порошенко повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон підтримав ідею провести зустріч в нормандському форматі після президентських виборів.

Про це він заявив під час телефонного включення в ефірі телеканалу Інтер після зустрічі з лідером Франції.

За словами Порошенка, перше питання, яке він порушив на переговорах з європейськими лідерами, було встановлення миру в Україні.

«Ми отримали абсолютно чітке повідомлення, що відразу після мого переобрання - ми переконані, що відкривається вікно можливостей - буде скликано засідання на найвищому рівні нормандського формату», - заявив він.

За словами Порошенка, наступна зустріч в нормандському форматі, ймовірно, відбудеться у Франції в п'яту річницю його створення (6 червня).

Він повторив, що також досягнуто домовленість про встановлення режиму тиші на Донбасі з 18 квітня.

«З Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель вдалося досягти домовленості, що 18 квітня під час Skype-конференції тристоронньої контактної групи буде проголошено про великоднє припинення вогню на Сході України. Буде звернення до РФ, щоби вона забезпечила перший крок імплементації миру», - зазначив Порошенко.

Як відомо, у першій половині дня 12 квітня Порошенко перебував з візитом у Берліні, де проводив переговори із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

За словами президента, розмова з Меркель була досить конструктивною.

«Ми виробили по-справжньому стратегічне партнерство між Києвом та Берліном», - заявив Порошенко.

Також президент повідомив, що в процесі обговорення він з Меркель «підтримали великоднє припинення вогню, яке увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ».

Нагадаємо, раніше у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.

Зеленський вже побував на зустрічі з Макроном.