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    Зеленський розповів, про що говорив із Макроном (відео)

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    12 квітня Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі - Зеленський розповів, про що говорив із Макроном (відео)
    12 квітня Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі

    «Говорили про життя, про головне говорили, про припинення війни на Донбасі», – розповів журналістам Зеленський

    Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі обговорював «найважливіші питання для українського суспільства».

    Про це він розповів у коментарі Радіо Свобода.

    «Дуже класна, тепла атмосфера, зустріч була конструктивною. Я побачив перед собою дійсно лідера об’єднаної Європи. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України в цілому. Говорили про життя, про головне говорили, про припинення війни на Донбасі», – сказав Зеленський.

    Як відомо, з боку Зеленського в зустрічі брали участь колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк та колишній член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка.

    Зустріч Макрона із Зеленським відбулася після 15:00.

    Також Макрон сьогодні проводить переговори із президентом України Петром Порошенком, які були заплановані на 18:00 (19:00 за київським часом).

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