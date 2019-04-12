Зеленський розповів, про що говорив із Макроном (відео)
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«Говорили про життя, про головне говорили, про припинення війни на Донбасі», – розповів журналістам Зеленський
Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі обговорював «найважливіші питання для українського суспільства».
Про це він розповів у коментарі Радіо Свобода.
«Дуже класна, тепла атмосфера, зустріч була конструктивною. Я побачив перед собою дійсно лідера об’єднаної Європи. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України в цілому. Говорили про життя, про головне говорили, про припинення війни на Донбасі», – сказав Зеленський.
«Про життя, про головне говорили»— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 12 апреля 2019 г.
Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський розповів про зустріч з Емманюелем Макроном pic.twitter.com/0kch6xcdi4
Як відомо, з боку Зеленського в зустрічі брали участь колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк та колишній член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка.
Зустріч Макрона із Зеленським відбулася після 15:00.
Також Макрон сьогодні проводить переговори із президентом України Петром Порошенком, які були заплановані на 18:00 (19:00 за київським часом).