Зеленський розповів, про що говорив із Макроном (відео)



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12 квітня Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі

«Говорили про життя, про головне говорили, про припинення війни на Донбасі», – розповів журналістам Зеленський

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі обговорював «найважливіші питання для українського суспільства».

Про це він розповів у коментарі Радіо Свобода.

«Дуже класна, тепла атмосфера, зустріч була конструктивною. Я побачив перед собою дійсно лідера об’єднаної Європи. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України в цілому. Говорили про життя, про головне говорили, про припинення війни на Донбасі», – сказав Зеленський.

«Про життя, про головне говорили»



Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський розповів про зустріч з Емманюелем Макроном pic.twitter.com/0kch6xcdi4 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 12 апреля 2019 г.

Як відомо, з боку Зеленського в зустрічі брали участь колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк та колишній член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка.

Зустріч Макрона із Зеленським відбулася після 15:00.

Також Макрон сьогодні проводить переговори із президентом України Петром Порошенком, які були заплановані на 18:00 (19:00 за київським часом).