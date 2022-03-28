  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Маріуполю потрібна повна евакуація населення – мер

    У Маріуполі і в Чернігові окупанти влаштували геноцид, у тому числі російськомовних громадян, вважає міський голова Вадим Бойченко - Маріуполю потрібна повна евакуація населення – мер
    У Маріуполі і в Чернігові окупанти влаштували геноцид, у тому числі російськомовних громадян, вважає міський голова Вадим Бойченко
    фото з відкритих джерел

    З 1 березня місто-герой України перебуває у блокаді росіян

    Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що нині найголовнішою місією є повна евакуація населення. Про це він наголосив під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

    «З 1 березня місто Маріуполь знаходиться у блокаді і терористична організація Російська Федерація нагло і цинічно знущається над місто, знищивши 150 одиниць комунального транспорту, призначеного для евакуації… Ці «асвабадітєлі» хочуть єдиного – знищити нас як націю. Тому в Маріуполі і в Чернігові вони влаштували геноцид, у тому числі російськомовних громадян», – вважає міський голова.

    За його даними, на 28 березня у Маріуполі залишається близько 160 тис. людей. У місті немає ані води, ані світла, ані тепла, ані зв’язку.

    «На сьогодні стоїть 26 евакуаційних автобусів, які мають виїхати до Маріуполя. Але, на жаль, має необхідного дозволу, щоб вказані автобуси виїхали. Отаку цинічну гру щоденно влаштовує Росія. Тому не все у наших силах. Я впевнений, що правда та Бог на нашому боці», – зазначив Бойченко.

    Як відомо, в Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, що 6 березня президент Володимир Зеленський присвоїв Маріуполю почесну відзнаку «Місто-герой України».

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Маріуполю потрібна повна евакуація населення – мер