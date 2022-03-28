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    Евакуація скасовується: Верещук попередила про провокації окупантів

    Евакуація скасовується: Верещук попередила про провокації окупантів
    фото з відкритих джерел

    Верещук: «З міркувань безпеки громадян сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо»

    Сьогоні, 28 березня, гумантарні коридори для евакуації населення не будуть відкриті. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук у Телеграм.

    За її словами, маршрути не відбудуться через те, що можливі провокації з боку окупантів.

    «Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо», – йдеться у повдомленні.

    До слова, 27 березня спрацювало два гуманітарних коридори, було евакуйовано 1,1 тис. людей.

    Як повідомлялося, російські війська насильно вивозять українців углиб окупованих територій або в РФ. Орієнтована кількість депортованих становить майже 40 тисяч.

    Нагадаємо, триває 33-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Евакуація скасовується: Верещук попередила про провокації окупантів