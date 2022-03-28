Як російська пропаганда створює фейки про обстріли гуманітарних коридорів
Росіяни навіть не намагаються робити свої вкиди правдоподібними
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Так создаются фейки. Кремлевские телеграм-каналы сначала пишут, что есть фото сотрудников Альфы СБУ от 26 марта. Затем в следующем посте добавлять, что это масскировка. И уже в третьем посте и в публикациях СМИ пишут, что Альфа прикрывалась гражданскими в гуманитарных коридорах и поэтому оккупанты никого не пропускают и вынуждены обстреливать гумконвои.
Мол, это в них прячутся Азов, Правый сектор, Нацгвардия и Альфа. В общем, все, кем они привыкли пугать свою тупую аудиторию. Так кремляди формируют оправдания за свои преступления.
Но они настолько тупые и готовят фейки для таких же тупых, что даже не стараются делать свои вкиды правдоподобными. Поэтому у них на фото люди с желтым скотчем, который сменили на синий пару недель назад. А в посте 26 марта.
Ну, тупые, что с них возьмешь. Но их аудитория такое схавает и не подавится.
Джерело: блог Борислава Берези