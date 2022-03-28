Як російська пропаганда створює фейки про обстріли гуманітарних коридорів

На фото люди з жовтим скотчем, який змінили на синій кілька тижнів тому, але стверджують, що світлина зроблена 26 березня

Росіяни навіть не намагаються робити свої вкиди правдоподібними

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Так создаются фейки. Кремлевские телеграм-каналы сначала пишут, что есть фото сотрудников Альфы СБУ от 26 марта. Затем в следующем посте добавлять, что это масскировка. И уже в третьем посте и в публикациях СМИ пишут, что Альфа прикрывалась гражданскими в гуманитарных коридорах и поэтому оккупанты никого не пропускают и вынуждены обстреливать гумконвои.

Мол, это в них прячутся Азов, Правый сектор, Нацгвардия и Альфа. В общем, все, кем они привыкли пугать свою тупую аудиторию. Так кремляди формируют оправдания за свои преступления.

Но они настолько тупые и готовят фейки для таких же тупых, что даже не стараются делать свои вкиды правдоподобными. Поэтому у них на фото люди с желтым скотчем, который сменили на синий пару недель назад. А в посте 26 марта.

Ну, тупые, что с них возьмешь. Но их аудитория такое схавает и не подавится.

Джерело: блог Борислава Берези

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