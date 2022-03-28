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    Думки вголос

    Як російська пропаганда створює фейки про обстріли гуманітарних коридорів

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На фото люди з жовтим скотчем, який змінили на синій кілька тижнів тому, але стверджують, що світлина зроблена 26 березня - Як російська пропаганда створює фейки про обстріли гуманітарних коридорів
    На фото люди з жовтим скотчем, який змінили на синій кілька тижнів тому, але стверджують, що світлина зроблена 26 березня

    Росіяни навіть не намагаються робити свої вкиди правдоподібними

    Мовою оригіналу

    Так создаются фейки. Кремлевские телеграм-каналы сначала пишут, что есть фото сотрудников Альфы СБУ от 26 марта. Затем в следующем посте добавлять, что это масскировка. И уже в третьем посте и в публикациях СМИ пишут, что Альфа прикрывалась гражданскими в гуманитарных коридорах и поэтому оккупанты никого не пропускают и вынуждены обстреливать гумконвои.

    Мол, это в них прячутся Азов, Правый сектор, Нацгвардия и Альфа. В общем, все, кем они привыкли пугать свою тупую аудиторию. Так кремляди формируют оправдания за свои преступления.

    Но они настолько тупые и готовят фейки для таких же тупых, что даже не стараются делать свои вкиды правдоподобными. Поэтому у них на фото люди с желтым скотчем, который сменили на синий пару недель назад. А в посте 26 марта.

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    Як російська пропаганда створює фейки про обстріли гуманітарних коридорів
    Як російська пропаганда створює фейки про обстріли гуманітарних коридорів

    Ну, тупые, что с них возьмешь. Но их аудитория такое схавает и не подавится.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти СБУ пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
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    Як російська пропаганда створює фейки про обстріли гуманітарних коридорів