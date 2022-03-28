Ракетний обстріл Луцька. Інформація станом на ранок

Наразі рятувальники продовжують ліквідацію пожежі

Вчора, 27 березня о 22:00, внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на одному з підприємств для зберігання пального у Луцьку. О 8:12 пожежу було локалізовано, повідомили в ДСНС.

Наразі рятувальники продовжують ліквідацію пожежі.

Раніше голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що ракетний удар на Волині стався крилатою ракетою, яка була випущена зі сторони Республіки Білорусь.

За попередніми даними, жертв немає.

Триває 33-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Втрати російських окупаційних сил за час війни вже становлять 17 тис. осіб.

За останню добу російські військові сильно обстріляли Херсонську область. Також вночі були сильні обстріли позицій оборонців міста та житлових кварталів Чернігова. Складною залишається ситуація на Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Читайте також інтерв'ю: Іліян Василєв: Україна має вдалий час для укладання довгострокових газових договорів