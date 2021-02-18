Марсохід Perseverance здійснює посадку на Червону планету (трансляція)

Марсохід, що залишив Землю 30 липня 2020 року, здійснить посадку в районі 45-кілометрового кратера Єзеро

Близько 21:15 за київським часом розпочнеться пряма трансляція приземлення марсоходу NASA Perseverance («Наполегливість») Mars Rover на Червону планету.

Про це повідомляється на сайті американського відомства.

Для початку марсоходу потрібно благополучно здійснити посадку, а це дуже непросте завдання. На відміну від Місяця, Марс має атмосферу, що сильно ускладнює приземлення: лише близько 40% подібних місій закінчуються успіхом.

Марсохід, що залишив Землю 30 липня 2020 року, здійснить посадку в районі 45-кілометрового кратера Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди у північній півкулі Марса. Учені вважають, що 3,5-3,9 мільярда років тому там розташовувалися дельта річки й озеро.

Дана посадка апаратів NASA на Марс стане вже дев’ятою, а один з попередніх марсоходів – Curiosity («Допитливість») й досі активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри поверхнею планети.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки стародавнього мікробного існування на Червоній планеті. Він також допоможе скласти характеристику клімату та геології планети і буде першою планетарною місією зі збору зразків марсіанського каменю та реголіту (зламаного каменю й пилу). У NASA планують, що місія апарату на Червоній планеті триватиме впродовж 687 днів.