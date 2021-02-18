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    «Сім хвилин жаху». НАСА покаже посадку Perseverance на Марс у прямому ефірі

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    Посадка на Марс відбудеться сьогодні в прямому ефірі - «Сім хвилин жаху». НАСА покаже посадку Perseverance на Марс у прямому ефірі
    Посадка на Марс відбудеться сьогодні в прямому ефірі
    Фото: НАСА

    Головним завданням марсохода стане пошук на Червоній планеті слідів бактеріального життя

    Сьогодні, 18 лютого о 21:15 за Києвом розпочнеться пряма трансляція приземлення марсоходу NASA's Perseverance («Наполегливість») Mars Rover на Червону планету. Про це повідомляється на сайті американського відомства.

    Втім, для початку йому потрібно благополучно здійснити посадку, а це дуже непросте завдання. На відміну від Місяця, Марс має атмосферу, що сильно ускладнює приземлення: лише близько 40% подібних місій закінчуються успіхом.

    Як і іншим апаратам, які намагалися посадити на Марс до нього, «Наполегливості» належить пережити «сім хвилин жаху» - час, за яке марсохід повинен перейти з верхніх шарів атмосфери на поверхню Червоної планети. Для цього він повинен скинути швидкість з другої космічною (для Марса це близько 20 тис. км/год) до швидкості пішохода.

    Саме приземлення відбудеться на кратер Джезеро, який розташований на Червоній планеті. Активна фаза приземлення розпочнеться приблизно о 21:15.

    Поточна швидкість руху становить 76 491 км за годину.


    Марсоход Perseverance шукатиме ознаки стародавнього мікробного існування на Червоній планеті. Він також допоможе скласти характеристику клімату та геології планети і буде першою планетарною місією зі збору зразків марсіанського каменю та реголіту (зламаного каменю й пилу). У NASA планують, що місія апарату на Червоній планеті триватиме впродовж 687 днів.

    Зазначається, що марсохід було запущено на ракеті-носію Atlas V ще 30 липня минулого року з космодрому у Флориді.

    Американська космічна орбітальна станція Perseverance доставить на орбіту Марса унікальний в усіх відношеннях експериментальний прилад - Moxie Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсіанський кисень, абревіатура ISRU значить In situ, тобто кисень, продукований «на місці»), що вперше спробує отримати О2 із атмосфери іншої планети.


    Теги: США космос NASA наука
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