«Сім хвилин жаху». НАСА покаже посадку Perseverance на Марс у прямому ефірі
Головним завданням марсохода стане пошук на Червоній планеті слідів бактеріального життя
Втім, для початку йому потрібно благополучно здійснити посадку, а це дуже непросте завдання. На відміну від Місяця, Марс має атмосферу, що сильно ускладнює приземлення: лише близько 40% подібних місій закінчуються успіхом.
Як і іншим апаратам, які намагалися посадити на Марс до нього, «Наполегливості» належить пережити «сім хвилин жаху» - час, за яке марсохід повинен перейти з верхніх шарів атмосфери на поверхню Червоної планети. Для цього він повинен скинути швидкість з другої космічною (для Марса це близько 20 тис. км/год) до швидкості пішохода.
Саме приземлення відбудеться на кратер Джезеро, який розташований на Червоній планеті. Активна фаза приземлення розпочнеться приблизно о 21:15.
Поточна швидкість руху становить 76 491 км за годину.
Марсоход Perseverance шукатиме ознаки стародавнього мікробного існування на Червоній планеті. Він також допоможе скласти характеристику клімату та геології планети і буде першою планетарною місією зі збору зразків марсіанського каменю та реголіту (зламаного каменю й пилу). У NASA планують, що місія апарату на Червоній планеті триватиме впродовж 687 днів.
Зазначається, що марсохід було запущено на ракеті-носію Atlas V ще 30 липня минулого року з космодрому у Флориді.
Американська космічна орбітальна станція Perseverance доставить на орбіту Марса унікальний в усіх відношеннях експериментальний прилад - Moxie Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсіанський кисень, абревіатура ISRU значить In situ, тобто кисень, продукований «на місці»), що вперше спробує отримати О2 із атмосфери іншої планети.