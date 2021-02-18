«Сім хвилин жаху». НАСА покаже посадку Perseverance на Марс у прямому ефірі

Втім, для початку йому потрібно благополучно здійснити посадку, а це дуже непросте завдання. На відміну від Місяця, Марс має атмосферу, що сильно ускладнює приземлення: лише близько 40% подібних місій закінчуються успіхом.

Як і іншим апаратам, які намагалися посадити на Марс до нього, «Наполегливості» належить пережити «сім хвилин жаху» - час, за яке марсохід повинен перейти з верхніх шарів атмосфери на поверхню Червоної планети. Для цього він повинен скинути швидкість з другої космічною (для Марса це близько 20 тис. км/год) до швидкості пішохода.