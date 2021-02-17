Росія доставила в космос армований скотч, щоб заклеїти тріщину в станції

В Роскосмосі запевняють, що «накладки з клейовим з'єднанням» це лише тимчасовий захід для мінімізації втрати повітря

Російський космічний одноразовий вантажний корабель «Прогрес МС-16», який 15 лютого був запущений з космодрому в Казахстані, крім харчових продуктів російським космонавтам та наукового обладнання доставив на МКС «армовану накладку з клейовим з'єднанням», якою спробують на деякий час заклеїти тріщину в російському сегменті станції.

Про це інформує Роскосмос.

О 8:26 за київським часом корабель пристикувався до Міжнародної космічної станції. На його борту 2500 кілограмів вантажу для російських членів екіпажу станції, в тому числі 600 кг палива, 420 літрів питної води, харчування для космонавтів, у яких закінчилася їжа і вони використовували набори їжі від NASA, а урину перетворювали на питну воду.

Серед вантажів також 40 кілограмів азоту для компенсації витоку повітря з російського модуля «Звезда», а також близько 1400 кг обладнання і матеріалів. Вантажний корабель РФ також доставив на МКС «набір армуючих накладок з клейовим з'єднанням», які використають для герметизації тріщини російського сегменту станції.

Як раніше повідомляли в Роскосмосі «накладки з клейовим з'єднанням» це лише тимчасовий захід для мінімізації втрати повітря. Керівник польоту російського сегменту МКС Володимир Соловйов в січні заявив: «Поки ми знайшли одну тріщину і під підозрою у нас ще одне місце, де є якась негерметичність. Ми повинні привезти на вантажному кораблі дуже потужний мікроскоп, за допомогою якого повинні це місце дослідити. Є впевненість з приводу однієї невеликої тріщинки. Що стосується інших місць, тут треба ще попрацювати, позайматися, подосліджувати».