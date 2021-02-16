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    У світі

    Мешканці Мельбурна помітили в небі вогняну кулю

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    <span>Вчені вважають, що уламки небесного тіла впали в море</span> - Мешканці Мельбурна помітили в небі вогняну кулю
    Вчені вважають, що уламки небесного тіла впали в море

    За словами очевидців, спалах був досить яскравим, проте очікуваного гучного звуку вибуху ніхто не почув

    Жителі австралійського міста Мельбурн помітили в нічному небі вогняну кулю, яка нагадувала метеор, що розірвався в небі.

    Про це повідомляє 7 News.

    За словами очевидців, спалах був досить яскравим, проте очікуваного гучного звуку вибуху ніхто не почув.

    «Наймовірніше, спостерігачі перебували занадто далеко, адже людське око здатне побачити метеор з відстані до 500 кілометрів», – припускають експерти.

    Вогняний розчерк можна було побачити не тільки в місті, а й в інших регіонах Австралії.

    Повідомляється, що величезний болід не зміг долетіти до землі, адже він розлетівся на безліч уламків.

    «Зовні ніби як загорілося. Краєм ока я подумав, що це блискавка», – цитує слова спостерігача 7 News.

    Вчені вважають, що уламки небесного тіла впали в море. Але навіть якщо б вони впали на сушу, шукати було б нічого – метеор згорів в атмосфері планети практично повністю.

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    Теги: Австралія космос
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