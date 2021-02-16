Мешканці Мельбурна помітили в небі вогняну кулю

Вчені вважають, що уламки небесного тіла впали в море

Вчені вважають, що уламки небесного тіла впали в море

За словами очевидців, спалах був досить яскравим, проте очікуваного гучного звуку вибуху ніхто не почув

Жителі австралійського міста Мельбурн помітили в нічному небі вогняну кулю, яка нагадувала метеор, що розірвався в небі.

Про це повідомляє 7 News.

За словами очевидців, спалах був досить яскравим, проте очікуваного гучного звуку вибуху ніхто не почув.

«Наймовірніше, спостерігачі перебували занадто далеко, адже людське око здатне побачити метеор з відстані до 500 кілометрів», – припускають експерти.

Вогняний розчерк можна було побачити не тільки в місті, а й в інших регіонах Австралії.

Повідомляється, що величезний болід не зміг долетіти до землі, адже він розлетівся на безліч уламків.

«Зовні ніби як загорілося. Краєм ока я подумав, що це блискавка», – цитує слова спостерігача 7 News.

Вчені вважають, що уламки небесного тіла впали в море. Але навіть якщо б вони впали на сушу, шукати було б нічого – метеор згорів в атмосфері планети практично повністю.