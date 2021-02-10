Масштабна кадрова реформа у Дніпрі: із мерії звільнили 655 чиновників

Депутати міської ради проголосували за нову структуру виконавчих органів Дніпровської міськради – деякі комунальні підприємства ліквідували

Із Дніпровської міської ради звільнили 655 працівників.

Про це повідомив мер Борис Філатов у Facebook.

Також на позачерговій сесії депутати проголосували за затвердження нової структури виконавчих органів Дніпровської міськради та загальної кількість працівників.

«Життя не стоїть на місці, десь ми об'єднуємо комунальні підприємства, десь скорочуємо зайвий адміністративний персонал, десь прибираємо задвоєний функціонал, а десь замінюємо перекладання паперів цифровими технологіями. За кожним конкретним випадком територіальній громаді будуть дані всі вичерпні пояснення», – написав він. Філатов додав, що звільненим, по можливості, представлять альтернативи працевлаштування. Депутати також призначили нових заступників міського голови Дніпра. Ними стали Денис Колесников, Ксенія Сушко, Костянтин Цепенніков. Раніше видання Раніше видання Дніпроград повідомило, що найбільше планували урізати штати районних адміністрацій - 36 осіб у Новокодацькому районі, 35 в Соборній, 33 у Шевченківському та 31 в Амур-Нижньодніпровському. В інспекції з питань праці і зайнятості населення звільнять 30 осіб, а в департаменті економіки, фінансів та міського бюджету - 29.

Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради запланував скоротити штат на дев'ять осіб, а департамент забезпечення діяльності міської ради - на чотири людини.

По одній людині хотіли звільнити у департаменті інноваційного розвитку, Центральному, Лівобережному, і Правобережному управліннях соціального захисту населення та управлінні по роботі зі зверненнями громадян. На два співробітники менше стане в управлінні аудиту і контролю, департаменті житлового господарства та департаменті громадського порядку та цивільного захисту. Трьох звільняють в департаменті торгівлі і реклами, чотири співробітники скоротять у департаменті екологічної політики, і по п'ятеро в департаментах соціальної політики і з питань місцевого самоврядування.

Також у Дніпрі запланували повністю ліквідувати наступні установи: комунальні підприємства «Земград» і «Патріот» (скоротять 39 і 28 співробітників відповідно), методичний центр при департаменті гуманітарної політики (звільнять 25 осіб). Комунальні підприємства «Дніпротранскомплекс», «Дніпродорсервіс», «Міські причали» реорганізують, приєднавши до КП «Міськавтопарк», назву поміняють на КП «Транспортна інфраструктура міста» і звільнять 36 осіб.