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    У Дніпрі через снігопад зробили несподіваний подарунок для водіїв

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    Кожному водію сподобається така послуга - У Дніпрі через снігопад зробили несподіваний подарунок для водіїв
    Кожному водію сподобається така послуга
    Фото: Слава Груздєв, Главком

    Дніпром пройшов циклон – снігопад і крижаний дощ

    У Дніпрі через складні погодні умови міські парковки зробили безкоштовними, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

    Таке рішення пояснюють тим, що ті автівки, які водії залишають на тротуарах або на дорогах, заважатимуть роботі комунальної техніки, що прибирає сніг. Тому на один день, 9 лютого, вирішили не брати плату за паркування. Водночас ті автівки, які будут на шляху снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть.

    «Сьогодні у місті послуга паркування безоплатна. Це необхідно, щоб мешканці міста не залишали автівок на проїжджій частині, уздовж доріг, на тротуарах, особливо у тих місцях, де працює спецтехніка, що розчищає сніг і посипає шляхи», – сказав директор КП «Міськавтопарк» Дмитро Омельченко.

    Уночі з 8 на 9 лютого Дніпром пройшов циклон – снігопад і крижаний дощ. Для боротьби з його наслідками у місті задіяли 63 одиниці посипальної техніки. Станом на 7:00 9лютого використали 2 339 тонн комбінованої суміші, 352 тонни солі та 601 тонну піскосоляної суміші.

    Насамперед комунальники обробляють протиожеледними засобами особливо небезпечні ділянки: мости, шляхопроводи, підйоми та спуски доріг. 

    Хуртовини, снігопад, сильний вітер та крижаний дощ – такі погодні явища охопили більшість територій країни. До 30 см снігу випало у Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській областях. На час негоди в Україні працюють майже 5 тисяч пунктів обігріву.

    У середу, 10 лютого, в Україну прийде наступний із серії південних циклонів. Опади передбачаються у більшості областей.


    Теги: дороги Дніпро автомобіль снігопад негода
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