Побудували з нуля. У Дніпрі відкрили високотехнологічний завод (фоторепортаж)
Також розпочато будівництво сучасного автоматизованого заводу RGC Production у Вінниці
Регіональна газова компанія збудувала з нуля сучасний автоматизований завод з виробництва газового обладнання RGC Production у Дніпрі. Потужність виробництва – 1000 одиниць шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП) та вузлів обліку газу на рік. Перший подібний завод було відкрито у Львові півтора роки тому.
Сучасний автоматизований завод RGC Production у Дніпрі збудовали в рекордний строк – за шість місяців. Він забезпечуватиме потреби в сучасному газорегулюючому обладнанні східні та південні регіони України, де проживає понад 5 млн сімей, що споживають природний газ.
«Регіональна газова компанія активно модернізує газорозподільні мережі найсучаснішим газовим обладнанням власного виробництва. Наші фахівці повністю контролюють виробничі процеси на всіх стадіях, а імпортні комплектуючі постачаються в Україну за міжнародними контрактами з європейськими виробниками, – говорить Олексій Тютюнник, операційний директор РГК. – Ми плануємо динамічно нарощувати частку сучасного газового обладнання на українському ринку і вже вивчаємо можливості експорту продукції RGC Production до країн ЄС».
На інноваційному заводі RGC Production у Дніпрі вироблятиметься 1000 одиниць продукції на рік. Сучасні шафові газорегуляторні пункти призначені для модернізації газорозподільних мереж у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях, а також у містах Дніпро, Харків та Кривий Ріг. Станом на початок 2021 року в цих регіонах налічувалось більше 2500 ШГРП, які перебувають в експлуатації понад 20 років і потребують заміни.
«При будівництві нового заводу RGC Production враховано досвід виробництва у Львові. У Дніпрі встановлене найсучасніше обладнання, зокрема, верстат лазерної порізки металу і одразу два зварювальних роботи, – говорить директор заводу Дмитро Рубель. – Також встановлена потужніша камера запікання порошкових фарб. Вона дозволить наносити товстіший шар пластифікованої фарби і подовжити строк експлуатації обладнання до 30 – 35 років замість стандартних 18-ти».
Регіональна газова компанія продовжує активно масштабувати бізнес із виробництва сучасного газового обладнання по території всієї України. Вже розпочато будівництво сучасного автоматизованого заводу RGC Production у Вінниці.
«Зараз відбувається зведення приміщення для наступного заводу RGC Production у Вінниці, – говорить керівник проекту RGC Production Олександр Волович. – Він забезпечуватиме модернізацію газорозподільних мереж сучасним газовим обладнанням у Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій та Житомирській областях. Заплановано, що завод розпочне свою роботу на початку наступного року».