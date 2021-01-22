Побудували з нуля. У Дніпрі відкрили високотехнологічний завод (фоторепортаж)

Також розпочато будівництво сучасного автоматизованого заводу RGC Production у Вінниці

Регіональна газова компанія збудувала з нуля сучасний автоматизований завод з виробництва газового обладнання RGC Production у Дніпрі. Потужність виробництва – 1000 одиниць шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП) та вузлів обліку газу на рік. Перший подібний завод було відкрито у Львові півтора роки тому.

Сучасний автоматизований завод RGC Production у Дніпрі збудовали в рекордний строк – за шість місяців. Він забезпечуватиме потреби в сучасному газорегулюючому обладнанні східні та південні регіони України, де проживає понад 5 млн сімей, що споживають природний газ.

«Регіональна газова компанія активно модернізує газорозподільні мережі найсучаснішим газовим обладнанням власного виробництва. Наші фахівці повністю контролюють виробничі процеси на всіх стадіях, а імпортні комплектуючі постачаються в Україну за міжнародними контрактами з європейськими виробниками, – говорить Олексій Тютюнник, операційний директор РГК. – Ми плануємо динамічно нарощувати частку сучасного газового обладнання на українському ринку і вже вивчаємо можливості експорту продукції RGC Production до країн ЄС».

На інноваційному заводі RGC Production у Дніпрі вироблятиметься 1000 одиниць продукції на рік. Сучасні шафові газорегуляторні пункти призначені для модернізації газорозподільних мереж у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях, а також у містах Дніпро, Харків та Кривий Ріг. Станом на початок 2021 року в цих регіонах налічувалось більше 2500 ШГРП, які перебувають в експлуатації понад 20 років і потребують заміни.

«При будівництві нового заводу RGC Production враховано досвід виробництва у Львові. У Дніпрі встановлене найсучасніше обладнання, зокрема, верстат лазерної порізки металу і одразу два зварювальних роботи, – говорить директор заводу Дмитро Рубель. – Також встановлена потужніша камера запікання порошкових фарб. Вона дозволить наносити товстіший шар пластифікованої фарби і подовжити строк експлуатації обладнання до 30 – 35 років замість стандартних 18-ти».

Регіональна газова компанія продовжує активно масштабувати бізнес із виробництва сучасного газового обладнання по території всієї України. Вже розпочато будівництво сучасного автоматизованого заводу RGC Production у Вінниці.

«Зараз відбувається зведення приміщення для наступного заводу RGC Production у Вінниці, – говорить керівник проекту RGC Production Олександр Волович. – Він забезпечуватиме модернізацію газорозподільних мереж сучасним газовим обладнанням у Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій та Житомирській областях. Заплановано, що завод розпочне свою роботу на початку наступного року».

РГК – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.