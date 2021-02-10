У Дніпрі горів великий торговий центр

Сотні працівників та відвідувачів евакуювали під час пожежі

Коли розпочаалася пожежа, в торговому центрі було багато відвідувачів

У торгово-розважальному центрі в центрі Дніпрі напередодні ввечері спалахнула пожежа. На момент загоряння там було повно людей..

Зазначається, що сотні працівників і відвідувачів евакуювали. Очевидці зняли, як загорілася вивіска ресторану на фасаді. Вогонь зачепив також гірлянди, а шматки палаючого пластику падали на тротуар прямо біля центрального входу ТРЦ.

Охоронці намагалися збити полум'я вогнегасниками з даху, але марно. У підсумку рятувальники загасили пожежу за двадцять хвилин.

Причиною загоряння імовірно стало коротке замикання. Обійшлося без постраждалих.

Напередодні у Києві горів дитсадок. Займання було ліквідовано персоналом садочка за допомогою вогнегасника до прибуття рятувальних підрозділів. Дітей оперативно евакуювали. Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.