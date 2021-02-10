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    У Дніпрі горів великий торговий центр

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    Сотні працівників та відвідувачів евакуювали під час пожежі&nbsp; - У Дніпрі горів великий торговий центр
    Сотні працівників та відвідувачів евакуювали під час пожежі 
    Фото: ДСНС

    Коли розпочаалася пожежа, в торговому центрі було багато відвідувачів

    У торгово-розважальному центрі в центрі Дніпрі напередодні ввечері спалахнула пожежа. На момент загоряння там було повно людей..

    Зазначається, що сотні працівників і відвідувачів евакуювали. Очевидці зняли, як загорілася вивіска ресторану на фасаді. Вогонь зачепив також гірлянди, а шматки палаючого пластику падали на тротуар прямо біля центрального входу ТРЦ.

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    У Дніпрі горів великий торговий центр
    У Дніпрі горів великий торговий центр
    У Дніпрі горів великий торговий центр
    У Дніпрі горів великий торговий центр

    Охоронці намагалися збити полум'я вогнегасниками з даху, але марно. У підсумку рятувальники загасили пожежу за двадцять хвилин.

    Причиною загоряння імовірно стало коротке замикання. Обійшлося без постраждалих.

    Напередодні у Києві горів дитсадокЗаймання було ліквідовано персоналом садочка за допомогою вогнегасника до прибуття рятувальних підрозділів. Дітей оперативно евакуювали. Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

     

    Теги: пожежа торгівля Дніпро рятувальники магазин
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