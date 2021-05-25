Масштабна пожежа у Харкові: горить завод «Комунар»
Очевидці зняли велику пожежу на території заводу в Харкові
Фото із соцмереж
Про потерпілих поки що нічого не повідомляється
Сьогодні вдень у Харкові загорілася будівля заводу «Комунар», клуби чорного диму видно з віддалених районів міста.
За словами очевидців, до заводу стягнули щонайменше 15 пожежних машин.
На оприлюднених в соцмережах відео видно, що загоряння сталося на верхніх поверхах будівлі. З вікон виривається відкритий вогонь.
Про потерпілих нічого не повідомляється.