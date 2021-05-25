Масштабна пожежа у Харкові: горить завод «Комунар»

Очевидці зняли велику пожежу на території заводу в Харкові

Про потерпілих поки що нічого не повідомляється

Сьогодні вдень у Харкові загорілася будівля заводу «Комунар», клуби чорного диму видно з віддалених районів міста.

За словами очевидців, до заводу стягнули щонайменше 15 пожежних машин.

На оприлюднених в соцмережах відео видно, що загоряння сталося на верхніх поверхах будівлі. З вікон виривається відкритий вогонь.

Про потерпілих нічого не повідомляється.