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    Масштабна пожежа у Харкові: горить завод «Комунар»

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    Очевидці зняли велику пожежу на території заводу в Харкові - Масштабна пожежа у Харкові: горить завод «Комунар»
    Очевидці зняли велику пожежу на території заводу в Харкові
    Фото із соцмереж

    Про потерпілих поки що нічого не повідомляється

    Сьогодні вдень у Харкові загорілася будівля заводу «Комунар», клуби чорного диму видно з віддалених районів міста.

    За словами очевидців, до заводу стягнули щонайменше 15 пожежних машин.

    На оприлюднених в соцмережах відео видно, що загоряння сталося на верхніх поверхах будівлі. З вікон виривається відкритий вогонь.

    Про потерпілих нічого не повідомляється.

    Теги: Харків пожежа завод
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    Масштабна пожежа у Харкові: горить завод «Комунар»