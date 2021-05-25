У Дніпрі школяр підпалив себе заради відео в соцмережах

Діти знайшли невідому рідину, і підліток вирішив облитися нею та підпалити себе.

У дитини обгоріло 65% тіла

У Дніпрі 12-річний хлопчик вилив на себе легкозаймисту речовину і підпалив її заради відео для соцмереж.

Про це повідомляє «Дніпро TV».

Зазначається, що школяр з другом відпочивав у парку. Діти знайшли невідому рідину, і підліток вирішив облитися нею та підпалити себе.

«Дитину негайно госпіталізували. Лікарі встановили, що у неї обгоріло 65% тіла. Обпечено і внутрішні органи. Є припущення, що школяр зробив це заради епічного відео у соціальних мережах, але все закінчилося трагічно. Зараз хлопець знаходиться в реанімації», – сказано в матеріалі.

Телеканал додає, що на цей час хлопчик у важкому стані, але стабільному.

Нагадаємо, на Одещині під час уроку школяр запалив петарду. Йому відірвало палець.

До слова, в Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала неповнолітня

А нещодавно у Кривому Розі з вікна п’ятого поверху випала дитина.

Також повідомлялося, що 16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.