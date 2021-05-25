У Дніпрі школяр підпалив себе заради відео в соцмережах
Діти знайшли невідому рідину, і підліток вирішив облитися нею та підпалити себе.
У дитини обгоріло 65% тіла
У Дніпрі 12-річний хлопчик вилив на себе легкозаймисту речовину і підпалив її заради відео для соцмереж.
Про це повідомляє «Дніпро TV».
Зазначається, що школяр з другом відпочивав у парку. Діти знайшли невідому рідину, і підліток вирішив облитися нею та підпалити себе.
«Дитину негайно госпіталізували. Лікарі встановили, що у неї обгоріло 65% тіла. Обпечено і внутрішні органи. Є припущення, що школяр зробив це заради епічного відео у соціальних мережах, але все закінчилося трагічно. Зараз хлопець знаходиться в реанімації», – сказано в матеріалі.
Телеканал додає, що на цей час хлопчик у важкому стані, але стабільному.
Нагадаємо, на Одещині під час уроку школяр запалив петарду. Йому відірвало палець.
До слова, в Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала неповнолітня
А нещодавно у Кривому Розі з вікна п’ятого поверху випала дитина.
Також повідомлялося, що 16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.